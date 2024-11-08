Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852697974.html
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп намерен сдержать свое обещание по разрешению украинского конфликта, но это не значит, что Киеву понравятся условия | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T17:01+0300
2024-11-08T17:01+0300
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852412559_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1516e91943f00ba6a4a8b8140f8227c.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп намерен сдержать свое обещание по разрешению украинского конфликта, но это не значит, что Киеву понравятся условия урегулирования кризиса. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом намерен закончить украинский конфликт в течение суток. В этой связи журнал пишет, что политик наверняка сдержит свое обещание и будет добиваться мирного соглашения.Автор материала утверждает, что это может стать проблемой для Украины, так как условия мира могут ей не понравится. В особенности в условиях истощения западного арсенала, поставленного на Украину, и острый дефицит военнослужащих."Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах — и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", — резюмирует автор.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ. По его словам, Москва открыта к предложениям по разрешению украинского кризиса.
https://1prime.ru/20241108/tramp-852696474.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852412559_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14578cc13b9d2f2897f157fc3a8af002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
17:01 08.11.2024
 
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа

Foreign Policy: Трамп выполнит свое обещание по Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка операторов ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп намерен сдержать свое обещание по разрешению украинского конфликта, но это не значит, что Киеву понравятся условия урегулирования кризиса. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.
Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом намерен закончить украинский конфликт в течение суток. В этой связи журнал пишет, что политик наверняка сдержит свое обещание и будет добиваться мирного соглашения.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев
16:40
Автор материала утверждает, что это может стать проблемой для Украины, так как условия мира могут ей не понравится. В особенности в условиях истощения западного арсенала, поставленного на Украину, и острый дефицит военнослужащих.
"Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах — и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", — резюмирует автор.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ. По его словам, Москва открыта к предложениям по разрешению украинского кризиса.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала