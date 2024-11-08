https://1prime.ru/20241108/ukraina-852697974.html
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп намерен сдержать свое обещание по разрешению украинского конфликта, но это не значит, что Киеву понравятся условия | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T17:01+0300
2024-11-08T17:01+0300
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп намерен сдержать свое обещание по разрешению украинского конфликта, но это не значит, что Киеву понравятся условия урегулирования кризиса. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом намерен закончить украинский конфликт в течение суток. В этой связи журнал пишет, что политик наверняка сдержит свое обещание и будет добиваться мирного соглашения.Автор материала утверждает, что это может стать проблемой для Украины, так как условия мира могут ей не понравится. В особенности в условиях истощения западного арсенала, поставленного на Украину, и острый дефицит военнослужащих."Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах — и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", — резюмирует автор.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ. По его словам, Москва открыта к предложениям по разрешению украинского кризиса.
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россия, украина, сша, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
Foreign Policy: Трамп выполнит свое обещание по Украине
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ.
Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп намерен сдержать свое обещание по разрешению украинского конфликта, но это не значит, что Киеву понравятся условия урегулирования кризиса. Об этом сообщает
американское издание Foreign Policy.
Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом намерен закончить украинский конфликт в течение суток. В этой связи журнал пишет, что политик наверняка сдержит свое обещание и будет добиваться мирного соглашения.
Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев
Автор материала утверждает, что это может стать проблемой для Украины, так как условия мира могут ей не понравится. В особенности в условиях истощения западного арсенала, поставленного на Украину, и острый дефицит военнослужащих.
"Как же тогда будет выглядеть мирное урегулирование на Украине? Территориальный вопрос будет решен фактами на местах — и недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жестче, чем год назад", — резюмирует автор.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ. По его словам, Москва открыта к предложениям по разрешению украинского кризиса.