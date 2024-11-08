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Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку
Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку - 08.11.2024, ПРАЙМ
Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку
Отечественные производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут заменить упаковку на более экологичную с... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T00:09+0300
2024-11-08T00:09+0300
россия
пиво
упаковка
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Отечественные производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут заменить упаковку на более экологичную с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). "Со следующего года в России нельзя будет производить цветные, многослойные бутылки из ПЭТ и с этикеткой ПВХ. Утилизировать такие отходы невозможно либо затруднительно... Таким образом, российские производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут отказаться с 2025 года от неэкологичной упаковки", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. В компании уточнили, что распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. По данным РЭО, бутылки традиционных цветов под запрет не попали — это полупрозрачные голубые для воды, зеленые для минералки и лимонадов, коричневые для пива, непрозрачные белые, как правило, для молочной продукции. Такие бутылки могут быть собраны и переработаны в отличие от попавших под запрет. В компании также отметили, что запрет не распространяется на термоусадочную пленку из ПВХ на пластиковых бутылках, которая часто используется производителями йогуртов. Вопрос ее запрета будет рассмотрен позже, это позволит производителям такой упаковки подобрать альтернативные материалы, добавили в РЭО.
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россия, пиво, упаковка
РОССИЯ, пиво, упаковка
00:09 08.11.2024
 
Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку

РЭО: энергетикам и зарубежному пиву придется сменить упаковку на экологичную

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроизводство пива компании AB InBev Efes
Производство пива компании AB InBev Efes - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Отечественные производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут заменить упаковку на более экологичную с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
"Со следующего года в России нельзя будет производить цветные, многослойные бутылки из ПЭТ и с этикеткой ПВХ. Утилизировать такие отходы невозможно либо затруднительно... Таким образом, российские производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут отказаться с 2025 года от неэкологичной упаковки", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
В компании уточнили, что распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. По данным РЭО, бутылки традиционных цветов под запрет не попали — это полупрозрачные голубые для воды, зеленые для минералки и лимонадов, коричневые для пива, непрозрачные белые, как правило, для молочной продукции. Такие бутылки могут быть собраны и переработаны в отличие от попавших под запрет.
В компании также отметили, что запрет не распространяется на термоусадочную пленку из ПВХ на пластиковых бутылках, которая часто используется производителями йогуртов. Вопрос ее запрета будет рассмотрен позже, это позволит производителям такой упаковки подобрать альтернативные материалы, добавили в РЭО.
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