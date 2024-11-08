https://1prime.ru/20241108/upakovka-852682967.html

Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку

Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку - 08.11.2024, ПРАЙМ

Поставщиков и производителей пива обяжут перейти на экологичную упаковку

Отечественные производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут заменить упаковку на более экологичную с... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T00:09+0300

2024-11-08T00:09+0300

2024-11-08T00:09+0300

россия

пиво

упаковка

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Отечественные производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут заменить упаковку на более экологичную с 1 сентября 2025 года, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). "Со следующего года в России нельзя будет производить цветные, многослойные бутылки из ПЭТ и с этикеткой ПВХ. Утилизировать такие отходы невозможно либо затруднительно... Таким образом, российские производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут отказаться с 2025 года от неэкологичной упаковки", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. В компании уточнили, что распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. По данным РЭО, бутылки традиционных цветов под запрет не попали — это полупрозрачные голубые для воды, зеленые для минералки и лимонадов, коричневые для пива, непрозрачные белые, как правило, для молочной продукции. Такие бутылки могут быть собраны и переработаны в отличие от попавших под запрет. В компании также отметили, что запрет не распространяется на термоусадочную пленку из ПВХ на пластиковых бутылках, которая часто используется производителями йогуртов. Вопрос ее запрета будет рассмотрен позже, это позволит производителям такой упаковки подобрать альтернативные материалы, добавили в РЭО.

https://1prime.ru/20241104/pivo-852582791.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пиво, упаковка