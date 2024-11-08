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Ловушка для Америки: при Трампе ей придется вредить и себе, и миру

Ловушка для Америки: при Трампе ей придется вредить и себе, и миру - 08.11.2024, ПРАЙМ

Ловушка для Америки: при Трампе ей придется вредить и себе, и миру

Скорее всего, приход к власти в США Дональда Трампа будет означать усиление достаточно агрессивной риторики США по отношению к остальному миру. Так, торговый... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T08:00+0300

2024-11-08T08:00+0300

2024-11-08T08:00+0300

мнения аналитиков

дональд трамп

торговые войны

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МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Скорее всего, приход к власти в США Дональда Трампа будет означать усиление достаточно агрессивной риторики США по отношению к остальному миру. Так, торговый конфликт США с Китаем, длящийся уже с 2017 года, усилится, поскольку Трамп обещал увеличить пошлины в отношении импорта из Китая на беспрецедентные 60 процентов. Тарифный протекционизм – одно из любимых направлений внешнеторговой политики Трампа – серьезно отразится на международной торговле, которая в последние годы существенно замедлилась.Китайский экспорт в США будет замедляться, что скажется прежде всего на экономиках стран Юго-Восточной Азии, тесно интегрированных с Китаем по глобальным цепочкам поставок. Более того, по оценкам аналитиков, введение 60%-ной пошлины снизит на один процентный пункт глобальный экономический рост к 2026 году. Мировое производство также столкнется с существенным замедлением, поскольку в ответ на американские тарифы другие страны, в частности, Китай, будут вводить ответные пошлины. Это еще больше затормозит глобальные цепочки поставок, и в большем проигрыше окажутся те страны, которые ранее больше других были интегрированы в эти цепочки и в международную торговлю в целом.За последние четыре десятилетия вклад международной торговли в глобальный ВВП удвоился, и это во многом способствовало сокращению глобальной бедности. Агрессивная торговая политика Трампа во время его первого срока обернула вспять все достижения мира, которые были сделаны по сокращению бедности.Приход к власти Трампа, вероятно, еще больше усилит курс мира на полицентричность, развитие преференциальных торговых соглашений на региональном уровне, а также объединений типа БРИКС и ШОС, в рамках которых будет формироваться новая архитектура международной торговли и глобального экономического регулирования. В любом случае, в ближайшие годы международная торговля сохранит и даже усилит свою неустойчивость.В плане внутренней экономики Трамп, вероятно, будет стремиться к курсу на снижение автономности и независимости Федеральной резервной системы (ФРС). Если на регулятор начнется политическое давление, это вызовет дополнительные сомнения в надежности доллара как глобальной резервной валюты, а также в надежности контроля над инфляцией, которая может усилиться. При относительно стабильной экономической ситуации, которая наблюдается в США, в стране нарастает социально-экономическая дифференциация и проявляется все больше социальных проблем. Более того, анонсирование повышения пошлин на китайский импорт может ухудшить экономическую ситуацию в самих США, поскольку ускорит инфляцию. Напомним, что именно десятилетия свободной торговли без барьеров во многом сделали Америку богатой.Увеличение расходов и снижение налогов, анонсированное Трампом, может привести к росту инфляции, что крайне опасно в условиях огромного долга страны, обслуживание которого становится все более значимым бременем для госрасходов.В любом случае, победа Трампа усилит социально-экономическую и политическую нестабильность в мире, поскольку им не единожды провозглашалась идея о том, чтобы "сделать Америку снова великой". Этот лозунг, провозглашенный Трампом еще в 2016 году, так и остался лозунгом. История последних десятилетий показала, что мечты США о неолиберальном порядке не сбылись: всеобщего процветания в мире не произошло. В то же время крупные развивающиеся страны стремительно наращивают свою мощь в мировой экономике, а безусловное доминирование западного мира находится под угрозой.В любом случае, ни Трамп, ни Харрис во время своей предвыборной программы не объявляли четких мер, которые способствовали поддержанию экономической мощи США, укреплению позиций американского доллара и решению проблем чрезмерного суверенного долга. Нет и определенной стратегии по поводу процентных ставок – нужно ли их повышать или понижать. Таким образом, у Трампа нет четкой экономической стратегии, которая бы не навредила остальному миру и самим США.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

https://1prime.ru/20241106/tramp-852649145.html

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, дональд трамп, торговые войны