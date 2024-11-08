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Россияне второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Россияне второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали
Россияне второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали - 08.11.2024, ПРАЙМ
Россияне второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали
Россияне в октябре второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 55,9 миллиарда рублей против 58,5 миллиарда в сентябре,... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T18:40+0300
2024-11-08T18:40+0300
экономика
банк россии
иностранная валюта
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россияне в октябре второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 55,9 миллиарда рублей против 58,5 миллиарда в сентябре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "В октябре физические лица продолжали продавать валюту за рубли, оказывая поддержку российскому валютному рынку. Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали иностранной валюты на 55,9 миллиарда рублей (в сентябре – 58,5 миллиарда рублей)", - говорится в материалах. ЦБ указывает, что спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты в первой половине октября оставались стабильными. "При этом к концу месяца наблюдалось увеличение спреда с 2,45 до 2,98 рубля по операциям с долларом США и сужение спреда по операциям с евро с 2,72 до 2,45 рубля", - отмечает регулятор.
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банк россии, иностранная валюта
Экономика, Банк России, иностранная валюта
18:40 08.11.2024
 
Россияне второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали

ЦБ: россияне в октябре второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россияне в октябре второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 55,9 миллиарда рублей против 58,5 миллиарда в сентябре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"В октябре физические лица продолжали продавать валюту за рубли, оказывая поддержку российскому валютному рынку. Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали иностранной валюты на 55,9 миллиарда рублей (в сентябре – 58,5 миллиарда рублей)", - говорится в материалах.
ЦБ указывает, что спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты в первой половине октября оставались стабильными. "При этом к концу месяца наблюдалось увеличение спреда с 2,45 до 2,98 рубля по операциям с долларом США и сужение спреда по операциям с евро с 2,72 до 2,45 рубля", - отмечает регулятор.
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