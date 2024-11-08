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Во Франции ожидают снижение производства вина в стране - 08.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Во Франции ожидают снижение производства вина в стране
Во Франции ожидают снижение производства вина в стране - 08.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции ожидают снижение производства вина в стране
Согласно оценке министерства сельского хозяйства, ожидается, что производство вина во Франции в 2024 году снизится на 23% по сравнению с предыдущим годом. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:01+0300
2024-11-08T16:01+0300
экономика
франция
вино
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ПАРИЖ, 8 ноя – ПРАЙМ. Согласно оценке министерства сельского хозяйства, ожидается, что производство вина во Франции в 2024 году снизится на 23% по сравнению с предыдущим годом. "По оценкам на 1 ноября, производство французского вина в 2024 году оценивается примерно в 37 миллионов гектолитров, что на 23% меньше, чем в предыдущем году, и на 17% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Такое падение связано с неблагоприятными погодными условиями, которые затронули все винодельческие регионы, от цветения до сбора урожая", - говорится в отчете на сайте ведомства. Снижение производство коснется всех типов вин, в особенности в Бургундии, Божоле и Шампани, а также вин, предназначенных для коньячных спиртов (снижение на 36% после исключительного урожая 2023 года). Так, производство шампанских вин сократится на 46% из-за недостатка солнечного света, весенних заморозков и избытка осадков. Производство в Бургундии-Божоле будет ниже на 38%: плесень из-за влажности привела к потерям урожая в Кот-д'Ор, как и чрезмерные осадки в Божоле в период сбора урожая. Производство вин Эльзаса снизится на 13%. Французские виноделы зачастую выражают недовольство и жалуются на кризис в отрасли, связанный, с одной стороны, с отсутствием поддержки государства, а с другой - со сложностями в сбыте готовой продукции. В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию в ответ на введение Евросоюзом таможенных пошлин на китайские электрокары. Весной виноделы Бордо в течение нескольких недель устраивали протесты против продаж их вин по крайней низким ценам, осуждая отсутствие поддержки властей. Сообщалось, что власти профинансируют вырубку еще 1000 га виноградников региона с компенсацией производителям из-за проблем сбыта. Это уже вторая подобная акция. Годом ранее виноделы во Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции. Выплаты компенсаций от минсельхоза республики за вырубку виноградников, на которую согласились около одной тысячи виноделов в Бордо, и уничтожение вина составили порядка 200 миллионов евро.
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франция, вино
Экономика, ФРАНЦИЯ, вино
16:01 08.11.2024
 
Во Франции ожидают снижение производства вина в стране

Минсельхоз Франции: производство вина в стране снизится на 23% в 2024 году

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ПАРИЖ, 8 ноя – ПРАЙМ. Согласно оценке министерства сельского хозяйства, ожидается, что производство вина во Франции в 2024 году снизится на 23% по сравнению с предыдущим годом.
"По оценкам на 1 ноября, производство французского вина в 2024 году оценивается примерно в 37 миллионов гектолитров, что на 23% меньше, чем в предыдущем году, и на 17% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Такое падение связано с неблагоприятными погодными условиями, которые затронули все винодельческие регионы, от цветения до сбора урожая", - говорится в отчете на сайте ведомства.
Снижение производство коснется всех типов вин, в особенности в Бургундии, Божоле и Шампани, а также вин, предназначенных для коньячных спиртов (снижение на 36% после исключительного урожая 2023 года).
Так, производство шампанских вин сократится на 46% из-за недостатка солнечного света, весенних заморозков и избытка осадков.
Производство в Бургундии-Божоле будет ниже на 38%: плесень из-за влажности привела к потерям урожая в Кот-д'Ор, как и чрезмерные осадки в Божоле в период сбора урожая.
Производство вин Эльзаса снизится на 13%.
Французские виноделы зачастую выражают недовольство и жалуются на кризис в отрасли, связанный, с одной стороны, с отсутствием поддержки государства, а с другой - со сложностями в сбыте готовой продукции.
В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию в ответ на введение Евросоюзом таможенных пошлин на китайские электрокары.
Весной виноделы Бордо в течение нескольких недель устраивали протесты против продаж их вин по крайней низким ценам, осуждая отсутствие поддержки властей. Сообщалось, что власти профинансируют вырубку еще 1000 га виноградников региона с компенсацией производителям из-за проблем сбыта. Это уже вторая подобная акция. Годом ранее виноделы во Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции. Выплаты компенсаций от минсельхоза республики за вырубку виноградников, на которую согласились около одной тысячи виноделов в Бордо, и уничтожение вина составили порядка 200 миллионов евро.
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