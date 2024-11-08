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Между ставкой и инфляцией: какие акции окажутся выгоднее вкладов

Между ставкой и инфляцией: какие акции окажутся выгоднее вкладов - 08.11.2024, ПРАЙМ

Между ставкой и инфляцией: какие акции окажутся выгоднее вкладов

После очередного повышения ключевой ставки до 21%, про популярность депозитов говорить не приходится: ставки по вкладам в крупнейших 10 банках превышают к... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T08:00+0300

2024-11-08T08:00+0300

2024-11-08T08:00+0300

мнения аналитиков

акции

банковский вклад

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. После очередного повышения ключевой ставки до 21%, про популярность депозитов говорить не приходится: ставки по вкладам в крупнейших 10 банках превышают к 20,1%, что выше оценок по дивидендной доходности российского рынка акций (9%).Не отстают и доходности долгового рынка, где даже в части государственных облигаций можно встретить выпуски с фиксированной доходностью около 21%. Набравшие популярность БПИФы денежного рынка также предлагают аналогичные ставки. Индекс Мосбиржи, как и его долларовый аналог РТС, на этом фоне заметно снизились: с начала года на 15,5% и 21,2% соответственно.С первого взгляда кажется, что акции сейчас – это не самый интересный актив, который стоит обходить стороной, однако не все так однозначно.Во-первых, Банк России поднимает ставку для того, чтобы снизить инфляцию, влияя на баланс спроса и предложения. Но текущие условия таковы, что на ряд факторов Банк России оказать влияния не имеет возможности: рост тарифов ЖКХ, льготные программы или увеличение расходной части бюджета. Получается, что даже в условиях роста ставки инфляция может сохраняться на высоком уровне, что с одной стороны будет снижать реальную доходность вкладов, а с другой стороны – повышать привлекательность акций компаний, которые будут способны увеличивать свои финансовые показатели за счет роста цен.Некоторые компании являются прямыми выгодоприобретателями роста ставки, так как обладают возможностями дополнительного заработка. Например, Лукойл, накопивший на своем балансе более 1,1 трлн рублей при текущей рыночной капитализации в 4,7 трлн руб. Только за первую половину года компания в виде процентных доходов получила 54 млрд рублей, увеличив объем денежных средств еще больше. В аналогичной ситуации находится ИнтерРАО, доходы от денежной кубышки которой за первые полгода 2024 выросли в 2,3 раза и составили почти 40% консолидированной прибыли за этот период.Стоит выделить и акции компаний-экспортеров. Одной из причин роста инфляции является ослабление рубля, так как при его падении товары, которые покупаются из-за рубежа (импорт) дорожают. Рубль только за последние 4 месяца потерял к юаню более 16%.В условиях снижения “ассортимента” валютных инструментов акции компаний, которые продают товары или услуги в валюте, имеют все шансы обойти по доходности рублевые вклады. Например, Полюс Золото продает золото по ценам, привязанным к доллару, поэтому при ослаблении рубля его цена в национальной валюте растет. Так, с начала года в валюте золото выросло на 33,4%, а в рублях на 44,2%, что положительно сказалось на финансовых результатах компании.Популярным инструментом с защитой от девальвации являются привилегированные акции Сургутнефтегаза. Компания длительное время накапливала излишки в валютных депозитах, которые составляют около 6 трлн рублей. При ослаблении рубля оценка кубышки увеличивается, что положительно влияет на прибыль компании и увеличивает дивиденды.Таким образом акции представляют собой хороший инструмент защиты от девальвации и инфляции. Для долгосрочного инвестора текущее снижение котировок представляет собой уникальную возможность для приобретения акций качественных эмитентов по низкой оценке, что позволит в цикле снижения ставок заработать доходность в этом классе активов кратно выше среднеисторической.Автор - Илья Купреев, портфельный управляющий УК "Первая".

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Илья Купреев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852614784_0:0:300:300_100x100_80_0_0_3b10aa21cb69673a2be5ce4521d83735.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Илья Купреев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852614784_0:0:300:300_100x100_80_0_0_3b10aa21cb69673a2be5ce4521d83735.png

мнения аналитиков, акции, банковский вклад