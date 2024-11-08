Займи в юанях и купи ОФЗ

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Позитивные настроения сохраняются. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,04%, завершив день вблизи недельных максимумов. В сегменте суверенного долга оживление, индекс RGBI прибавил 1,39%, показав максимальный дневной рост с конца августа.Одной из причин позитивной динамики на рынке ОФЗ могли стать сделки ‘carry trade’ (сделки, направленные на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ где, доходности гораздо выше. Тем не менее инвесторы, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в такой операции через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага Банка России в текущем цикле повышения ключевой ставки.В лидерах роста на рынке акций оказались бумаги Озона, прибавившие еще 5,4% в четверг после еще более значительного роста в среду. Уверенной рост показали также котировки акций ТКС и Аэрофлота.В аутсайдерах оказались бумаги ГК "Самолет". В отношении группы появилась не подтвержденная информация о том, что основной владелец ищет покупателя на свой пакет акций, а другой акционер с долей 10% в компании избавился от своего пакета акций еще в октябре. Если пристально посмотреть на финансовое положение компании, то остатки на эскроу-счетах в размере более 400 миллиардов рублей, должны были бы создать подушку безопасности для будущей выручки компании. Тем не менее долговая нагрузка по кредитам с плавающей ставкой оказалась настолько значительной, что текущие и будущие процентные расходы, вероятно, обусловят значительный чистый убыток группы в ближайшие месяцы, а то и годы, пока не опустятся ставки. Если группа найдет инвестора, который будет способен покрыть убытки компании в сложный период высоких ставок и на фоне снижения активности в строительном секторе, то драма в акциях Самолета, возможно, закончится на позитивной ноте. В противном случае компанию ждет тяжелый период реструктуризации долгов и потери заложенных в залогах активов.Рынок сегодня ждет итогов заседания совета директоров Роснефти по вопросу о промежуточных дивидендах и результатов "Аренадата" за 9 месяцев 2024 года по МСФО.
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Позитивные настроения сохраняются. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,04%, завершив день вблизи недельных максимумов. В сегменте суверенного долга оживление, индекс RGBI прибавил 1,39%, показав максимальный дневной рост с конца августа.
Одной из причин позитивной динамики на рынке ОФЗ могли стать сделки ‘carry trade’ (сделки, направленные на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ где, доходности гораздо выше. Тем не менее инвесторы, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в такой операции через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага Банка России в текущем цикле повышения ключевой ставки.
В лидерах роста на рынке акций оказались бумаги Озона, прибавившие еще 5,4% в четверг после еще более значительного роста в среду. Уверенной рост показали также котировки акций ТКС и Аэрофлота.
В аутсайдерах оказались бумаги ГК "Самолет". В отношении группы появилась не подтвержденная информация о том, что основной владелец ищет покупателя на свой пакет акций, а другой акционер с долей 10% в компании избавился от своего пакета акций еще в октябре. Если пристально посмотреть на финансовое положение компании, то остатки на эскроу-счетах в размере более 400 миллиардов рублей, должны были бы создать подушку безопасности для будущей выручки компании. Тем не менее долговая нагрузка по кредитам с плавающей ставкой оказалась настолько значительной, что текущие и будущие процентные расходы, вероятно, обусловят значительный чистый убыток группы в ближайшие месяцы, а то и годы, пока не опустятся ставки. Если группа найдет инвестора, который будет способен покрыть убытки компании в сложный период высоких ставок и на фоне снижения активности в строительном секторе, то драма в акциях Самолета, возможно, закончится на позитивной ноте. В противном случае компанию ждет тяжелый период реструктуризации долгов и потери заложенных в залогах активов.
Рынок сегодня ждет итогов заседания совета директоров Роснефти по вопросу о промежуточных дивидендах и результатов "Аренадата" за 9 месяцев 2024 года по МСФО.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.