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Золоту все нипочем - впереди новые максимумы - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Золоту все нипочем - впереди новые максимумы
Золоту все нипочем - впереди новые максимумы - 08.11.2024, ПРАЙМ
Золоту все нипочем - впереди новые максимумы
В октябре цена на золото обновила исторический максимум на уровне $2800 за унцию. Поддержку ценам на металл в основном оказывают покупки со стороны Центробанков | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:24+0300
2024-11-08T11:33+0300
мнения аналитиков
золото
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В октябре цена на золото обновила исторический максимум на уровне $2800 за унцию. Поддержку ценам на металл в основном оказывают покупки со стороны Центробанков в резервы и со стороны инвесторов в условиях сохраняющихся геополитических противоречий (США-КНР, ближневосточный конфликт, украинский конфликт). Также спросу на золото способствовали политическая неопределенность в США в ожидании итогов выборов 5 ноября, быстро растущий госдолг США, снижение ставки ФРС.Одну из главных ролей в быстром росте цена на золото, на наш взгляд, сыграл геополитический фактор. Продолжается тенденция на деглобализацию и фрагментацию мира на геополитические блоки. Приход Дональда Трампа к власти, вероятно, ещё больше усилит эту тенденцию. Вероятно, дальнейшее ухудшение отношений США и Китая, усиление торговых войн, возможно усиление санкционного давления и дальнейший подрыв доверия к долларовой финансовой системе.Цена на драгоценный металл достигла максимума? На наш взгляд, нет. Победа Трампа на выборах 5 ноября оказала негативное влияние на цену золото из-за резкого укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США. Но мы ожидаем, что приход Трампа усилит тенденцию на деглобализацию в мире и фрагментацию на геополитические блоки. Это повышает неопределенность в мировой финансовой системе, поэтому глобальные западо-ориентированные инвесторы будут предпочитать более защитный доллар. Тем более, что процентные ставки в долларе выше, чем в евро или юане. Кроме этого, Трамп обещал снижение налогов и увеличение импортных пошлин. Это ведёт к более высокой инфляции в США и, следовательно, к более высокой ставке ФРС, что позитивно для доллара и негативно для цен гособлигаций США. Поэтому мы видим резкое укрепление доллара на глобальном рынке и рост доходностей гособлигаций США. В то же время приход Трампа к власти, вероятно, приведет к дальнейшему ухудшению отношений США и Китая, усилению торговых войн. Кроме этого, угроза санкций и растущий госдолга США продолжают подрывать доверие к долларовой финансовой системе.Поэтому мы ожидаем сохранения покупок золота со стороны Центробанков и инвесторов. Также в пользу золота будет выступать снижение ставки ФРС. Ожидаем, что американский ЦБ в ноябре и декабре снизит ключевую долларовую ставку по 25 б.п. на каждом заседании, до 4,5% к концу года, и продолжит снижать ставку в 2025 году. И в связи с этим полагаем, что золото к концу года будет торговаться в диапазоне 2800-2900 за унцию, а в следующем году ждем роста цен на золото до $3000 за унцию.Автор - Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
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Михаил Васильев
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Михаил Васильев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, золото, биржевые цены на золото
Мнения аналитиков, золото, биржевые цены на золото
11:24 08.11.2024 (обновлено: 11:33 08.11.2024)
 
Золоту все нипочем - впереди новые максимумы

Аналитик Васильев: золото будет стоить $3000 за унцию уже в следующем году

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Михаил Васильев
Михаил Васильев
главный аналитик "Совкомбанка"
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В октябре цена на золото обновила исторический максимум на уровне $2800 за унцию. Поддержку ценам на металл в основном оказывают покупки со стороны Центробанков в резервы и со стороны инвесторов в условиях сохраняющихся геополитических противоречий (США-КНР, ближневосточный конфликт, украинский конфликт). Также спросу на золото способствовали политическая неопределенность в США в ожидании итогов выборов 5 ноября, быстро растущий госдолг США, снижение ставки ФРС.
Одну из главных ролей в быстром росте цена на золото, на наш взгляд, сыграл геополитический фактор. Продолжается тенденция на деглобализацию и фрагментацию мира на геополитические блоки. Приход Дональда Трампа к власти, вероятно, ещё больше усилит эту тенденцию. Вероятно, дальнейшее ухудшение отношений США и Китая, усиление торговых войн, возможно усиление санкционного давления и дальнейший подрыв доверия к долларовой финансовой системе.
Цена на драгоценный металл достигла максимума? На наш взгляд, нет. Победа Трампа на выборах 5 ноября оказала негативное влияние на цену золото из-за резкого укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США. Но мы ожидаем, что приход Трампа усилит тенденцию на деглобализацию в мире и фрагментацию на геополитические блоки. Это повышает неопределенность в мировой финансовой системе, поэтому глобальные западо-ориентированные инвесторы будут предпочитать более защитный доллар.
Тем более, что процентные ставки в долларе выше, чем в евро или юане. Кроме этого, Трамп обещал снижение налогов и увеличение импортных пошлин. Это ведёт к более высокой инфляции в США и, следовательно, к более высокой ставке ФРС, что позитивно для доллара и негативно для цен гособлигаций США. Поэтому мы видим резкое укрепление доллара на глобальном рынке и рост доходностей гособлигаций США. В то же время приход Трампа к власти, вероятно, приведет к дальнейшему ухудшению отношений США и Китая, усилению торговых войн. Кроме этого, угроза санкций и растущий госдолга США продолжают подрывать доверие к долларовой финансовой системе.
Поэтому мы ожидаем сохранения покупок золота со стороны Центробанков и инвесторов. Также в пользу золота будет выступать снижение ставки ФРС. Ожидаем, что американский ЦБ в ноябре и декабре снизит ключевую долларовую ставку по 25 б.п. на каждом заседании, до 4,5% к концу года, и продолжит снижать ставку в 2025 году. И в связи с этим полагаем, что золото к концу года будет торговаться в диапазоне 2800-2900 за унцию, а в следующем году ждем роста цен на золото до $3000 за унцию.
Автор - Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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