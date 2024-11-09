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"Росгеология" прорабатывает шесть новых проектных предложений в Африке

"Росгеология" прорабатывает шесть новых проектных предложений в Африке - 09.11.2024, ПРАЙМ

"Росгеология" прорабатывает шесть новых проектных предложений в Африке

"Росгеология" прорабатывает шесть новых проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне и Мали, другие российские геологические... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T15:31+0300

2024-11-09T15:31+0300

2024-11-09T15:31+0300

экономика

росгеология

полезные ископаемые

африка

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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. "Росгеология" прорабатывает шесть новых проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне и Мали, другие российские геологические институты также заинтересованы работать в Африке, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "У наших компаний есть проекты на континенте. Яркий пример - это компания "Росгео". Прогноз и поиск месторождений специалисты компании ведут в Бенине, Судане, Джибути, Анголе, Центральноафриканской Республике. В проработке еще 6 проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне, Мали", - сказал Козлов в ходе первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он отметил, что сил и компетенций в России хватает, поэтому страна готова и дальше расширять географию геологоразведочных работ на континенте. "Другие российские геологические институты тоже заинтересованы работой в африканских странах. И помимо поиска полезных ископаемых, помогут с исследованием составов и свойств минералов и руд", - добавил министр. Козлов также напомнил, что в России создаются новые геологоразведочные технологии. Так, сейчас в разработке 27 отечественных технологий и образцов техники, среди которых вибросейсмические источники нового поколения, в том числе глубоководные сейсмокабели и сейсмокосы.

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росгеология, полезные ископаемые, африка, россия