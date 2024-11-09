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Россия планирует увеличить поставки в Африку удобрений и сельхозтехники
Россия планирует увеличить поставки в Африку удобрений и сельхозтехники - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить поставки в Африку удобрений и сельхозтехники
Россия планирует увеличить поставки в Африку минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T19:01+0300
2024-11-09T19:01+0300
2024-11-09T19:01+0300
экономика
россия
африка
минеральные удобрения
сельхозтехника
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СОЧИ, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить поставки в Африку минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. "Россия... готова поделиться продовольствием и агротехнологиями с африканцами. Предполагается также увеличить поставки минеральных удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, а также организовать совместные научно-исследовательские проекты в аграрной сфере", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка.
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россия, африка, минеральные удобрения, сельхозтехника
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, минеральные удобрения, сельхозтехника
Россия планирует увеличить поставки в Африку удобрений и сельхозтехники
Кобяков: Россия планирует увеличить поставки в Африку удобрений и сельхозтехники
СОЧИ, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить поставки в Африку минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.
"Россия... готова поделиться продовольствием и агротехнологиями с африканцами. Предполагается также увеличить поставки минеральных удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, а также организовать совместные научно-исследовательские проекты в аграрной сфере", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка.