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Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран
Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T19:03+0300
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру путем увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90 процентов к 2030 году", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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россия, африка, иностранная валюта
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, иностранная валюта
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"Планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру путем увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90 процентов к 2030 году", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
Россия планирует увеличить поставки в Африку удобрений и сельхозтехники