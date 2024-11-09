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Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран

Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран - 09.11.2024, ПРАЙМ

Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран

Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T19:03+0300

2024-11-09T19:03+0300

2024-11-09T19:03+0300

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иностранная валюта

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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить долю расчетов с африканскими странами в валютах дружественных стран до 90% к 2030 году, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Планируем создать независимую платежную финансовую инфраструктуру путем увеличения доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90 процентов к 2030 году", - сказал он в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.

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россия, африка, иностранная валюта