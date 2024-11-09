https://1prime.ru/20241109/afrika-852708475.html
Россия выступает за выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку
Россия выступает за выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия выступает за выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку
Москва считает необходимым выстраивание прямых авиамаршрутов между РФ и странами Африки, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T19:43+0300
2024-11-09T19:43+0300
2024-11-09T19:43+0300
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Москва считает необходимым выстраивание прямых авиамаршрутов между РФ и странами Африки, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, отсутствие прямой транспортной связи с Африкой мешает торговым контактам со странами континента. "Южнее Сахары российские авиакомпании практически не летают. Необходимо воссоздать сеть авиамаршрутов на континент ", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка" в Сириусе. Он добавил, что транспортная логистика является "важнейшим экономическим и имиджевым аспектом". "В стратегии развития сотрудничества с Африкой также делается упор на выстраивание новых логистических маршрутов... предусматривается ежегодное увеличение морских судов под российским флагом и воздушных судов с российской регистрацией, открытие прямых авиарейсов между Россией и Африкой", - отметил Кобяков.
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африка, авиация, россия
Экономика, АФРИКА, авиация, РОССИЯ
Россия выступает за выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку
Кобяков: Россия считает необходимым выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Москва считает необходимым выстраивание прямых авиамаршрутов между РФ и странами Африки, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.
По его словам, отсутствие прямой транспортной связи с Африкой мешает торговым контактам со странами континента.
"Южнее Сахары российские авиакомпании практически не летают. Необходимо воссоздать сеть авиамаршрутов на континент ", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка" в Сириусе.
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Он добавил, что транспортная логистика является "важнейшим экономическим и имиджевым аспектом".
"В стратегии развития сотрудничества с Африкой также делается упор на выстраивание новых логистических маршрутов... предусматривается ежегодное увеличение морских судов под российским флагом и воздушных судов с российской регистрацией, открытие прямых авиарейсов между Россией и Африкой", - отметил Кобяков.