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Россия выступает за выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку

Россия выступает за выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку - 09.11.2024, ПРАЙМ

Россия выступает за выстраивание прямых авиамаршрутов в Африку

Москва считает необходимым выстраивание прямых авиамаршрутов между РФ и странами Африки, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T19:43+0300

2024-11-09T19:43+0300

2024-11-09T19:43+0300

экономика

африка

авиация

россия

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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Москва считает необходимым выстраивание прямых авиамаршрутов между РФ и странами Африки, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, отсутствие прямой транспортной связи с Африкой мешает торговым контактам со странами континента. "Южнее Сахары российские авиакомпании практически не летают. Необходимо воссоздать сеть авиамаршрутов на континент ", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской встречи формата "Россия-Африка" в Сириусе. Он добавил, что транспортная логистика является "важнейшим экономическим и имиджевым аспектом". "В стратегии развития сотрудничества с Африкой также делается упор на выстраивание новых логистических маршрутов... предусматривается ежегодное увеличение морских судов под российским флагом и воздушных судов с российской регистрацией, открытие прямых авиарейсов между Россией и Африкой", - отметил Кобяков.

https://1prime.ru/20241109/afrika-852708112.html

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африка, авиация, россия