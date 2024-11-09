Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки - 09.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241109/afrika-852709033.html
Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки
Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T20:32+0300
2024-11-09T20:32+0300
экономика
россия
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/83043/76/830437616_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_e592ce5c3ede95057a24bee67273482b.jpg
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Придаем большое значение углублению сотрудничества с африканскими государствами в торгово-инвестиционной сфере, в том числе через подключение российских экономоператоров к реализации инфраструктурных проектов… Важным элементом нашего экономического партнерства могут стать соглашения о свободной торговле с африканскими государствами. Переговоры о заключении таких соглашений уже запущены с Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". "Отмечу усиление взаимной заинтересованности в расширении экономических связей по линии ЕАЭС с африканскими интеграционными объединениями", - заключил Кобяков.
https://1prime.ru/20241109/afrika-852708211.html
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83043/76/830437616_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_08c6f12e35e7ed34b0c99e4d4cea63a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, африка
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА
20:32 09.11.2024
 
Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки

Кобяков: Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом африканских стран

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПодготовка к экономическому форуму "Россия – Африка"
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"Придаем большое значение углублению сотрудничества с африканскими государствами в торгово-инвестиционной сфере, в том числе через подключение российских экономоператоров к реализации инфраструктурных проектов… Важным элементом нашего экономического партнерства могут стать соглашения о свободной торговле с африканскими государствами. Переговоры о заключении таких соглашений уже запущены с Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
"Отмечу усиление взаимной заинтересованности в расширении экономических связей по линии ЕАЭС с африканскими интеграционными объединениями", - заключил Кобяков.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран
19:03
 
ЭкономикаРОССИЯАФРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала