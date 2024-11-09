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Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки

Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки - 09.11.2024, ПРАЙМ

Россия ведет переговоры о зонах свободной торговли с рядом стран Африки

Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T20:32+0300

2024-11-09T20:32+0300

2024-11-09T20:32+0300

экономика

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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Алжиром, Марокко и Тунисом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "Придаем большое значение углублению сотрудничества с африканскими государствами в торгово-инвестиционной сфере, в том числе через подключение российских экономоператоров к реализации инфраструктурных проектов… Важным элементом нашего экономического партнерства могут стать соглашения о свободной торговле с африканскими государствами. Переговоры о заключении таких соглашений уже запущены с Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". "Отмечу усиление взаимной заинтересованности в расширении экономических связей по линии ЕАЭС с африканскими интеграционными объединениями", - заключил Кобяков.

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