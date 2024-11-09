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В России начали продавать последнюю модель Chery с механикой со скидкой
В России начали продавать последнюю модель Chery с механикой со скидкой - 09.11.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать последнюю модель Chery с механикой со скидкой
Российские дилеры начали продавать остатки Chery Tiggo 4 Pro старого поколения со скидкой в 210 тысяч рублей, сообщает автомобильный журнал Motor.ru. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T11:53+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российские дилеры начали продавать остатки Chery Tiggo 4 Pro старого поколения со скидкой в 210 тысяч рублей, сообщает автомобильный журнал Motor.ru.Так, издание отмечает, что жизненный цикл самого доступного на сегодняшний день кроссовера Сhery и единственной модели марки в России с "механикой" завершается.В этой связи Tiggo 4 Pro старого поколения с автоматической коробкой передач теперь можно приобрести со скидкой в 180 тысяч рублей (за порядка два миллиона). В то же время модель с максимальной комплектацией подешевела на 235 тысяч рублей.Согласно данным журнала, такое снижение стоимости автомобилей обусловлено необходимостью распродавать оставшиеся автомобили перед появлением нового поколения Tiggo 4 без приставки Pro.
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РОССИЯ, Chery, авторынок РФ
В России начали продавать последнюю модель Chery с механикой со скидкой
В России прошло снижение цен на дорестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ
. Российские дилеры начали продавать остатки Chery Tiggo 4 Pro старого поколения со скидкой в 210 тысяч рублей, сообщает
автомобильный журнал Motor.ru.
Так, издание отмечает, что жизненный цикл самого доступного на сегодняшний день кроссовера Сhery и единственной модели марки в России с "механикой" завершается.
В этой связи Tiggo 4 Pro старого поколения с автоматической коробкой передач теперь можно приобрести со скидкой в 180 тысяч рублей (за порядка два миллиона). В то же время модель с максимальной комплектацией подешевела на 235 тысяч рублей.
Согласно данным журнала, такое снижение стоимости автомобилей обусловлено необходимостью распродавать оставшиеся автомобили перед появлением нового поколения Tiggo 4 без приставки Pro.
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