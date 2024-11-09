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Эксперт спрогнозировал динамику цен на бензин в России до конца 2024 года - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт спрогнозировал динамику цен на бензин в России до конца 2024 года
Эксперт спрогнозировал динамику цен на бензин в России до конца 2024 года - 09.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал динамику цен на бензин в России до конца 2024 года
Нефтяники будут сдерживать цены на бензин в России, чтобы добиться разрешения на экспорт: до конца года темпы роста будут ниже, чем минувшим летом, такой... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T08:29+0300
2024-11-09T08:29+0300
россия
бензин
топливо
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нефтяники будут сдерживать цены на бензин в России, чтобы добиться разрешения на экспорт: до конца года темпы роста будут ниже, чем минувшим летом, такой прогноз дал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, до 59,19 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране составила 0,19%. "Прирост цен на бензин в оставшиеся два месяца года будет менее значительным, чем летом, когда недельные темпы прироста доходили до 0,6%. Нефтяники будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт", - сказал собеседник агентства. Одним из драйверов роста цен на бензин сейчас, по мнению эксперта, являются издержки нефтяников из-за вынужденных простоев на нефтеперерабатывающих заводах. "Баланс прибылей и убытков российских НПЗ по итогам восьми месяцев сократился на 34%. Рост издержек подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице", - объяснил Терешкин. Для сегмента бензина решающим фактором является опережающая динамика цен на Аи-98, считает гендиректор "Опен Ойл Маркета". Если на бензин Аи-92 и Аи-95 цены выросли с начала года на 7%, то на марку Аи-98 - на 17%. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
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россия, бензин, топливо
РОССИЯ, Бензин, топливо
08:29 09.11.2024
 
Эксперт спрогнозировал динамику цен на бензин в России до конца 2024 года

Эксперт: темпы роста цен на бензин в РФ до конца года будут ниже, чем летом

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нефтяники будут сдерживать цены на бензин в России, чтобы добиться разрешения на экспорт: до конца года темпы роста будут ниже, чем минувшим летом, такой прогноз дал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин.
Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, до 59,19 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране составила 0,19%.
"Прирост цен на бензин в оставшиеся два месяца года будет менее значительным, чем летом, когда недельные темпы прироста доходили до 0,6%. Нефтяники будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт", - сказал собеседник агентства.
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Одним из драйверов роста цен на бензин сейчас, по мнению эксперта, являются издержки нефтяников из-за вынужденных простоев на нефтеперерабатывающих заводах. "Баланс прибылей и убытков российских НПЗ по итогам восьми месяцев сократился на 34%. Рост издержек подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице", - объяснил Терешкин.
Для сегмента бензина решающим фактором является опережающая динамика цен на Аи-98, считает гендиректор "Опен Ойл Маркета". Если на бензин Аи-92 и Аи-95 цены выросли с начала года на 7%, то на марку Аи-98 - на 17%.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
 
РОССИЯБензинтопливо
 
 
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