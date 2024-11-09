https://1prime.ru/20241109/berlin-852707253.html

В неудачный момент. Политические проблемы в Берлине отражаются на Киеве

В неудачный момент. Политические проблемы в Берлине отражаются на Киеве - 09.11.2024, ПРАЙМ

В неудачный момент. Политические проблемы в Берлине отражаются на Киеве

Политическая нестабильность в Германии исключает наращивание поддержки Украины и пришло время остальной Европе внести свою лепту, пишет британское издание The... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T17:25+0300

2024-11-09T17:25+0300

2024-11-09T17:25+0300

спецоперация на украине

германия

украина

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Политическая нестабильность в Германии исключает наращивание поддержки Украины и пришло время остальной Европе внести свою лепту, пишет британское издание The Telegraph.На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, что подорвало коалиционное правительство Германии и заложило почву для досрочных выборов в марте. Кроме того, правительственный кризис бросил тень на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПричины увольнения министра в том, что он призывал пересмотреть поэтапный отказ от ядерной энергетики, критиковал стремление Германии добиться "чистого нуля" выхлопов."В результате Берлин окутала политическая неопределенность в крайне неподходящий момент", — отмечается в публикации.По словам одного украинского генерала, оборона страны “рушится” на фоне недавнего российского рывка.Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, но в 2025 году она планирует сократить расходы на военную помощь. Таким образом, политическая нестабильность может исключить дальнейшее наращивание поддержки Украины.Что касается британского арсенала, то он истощен, и представляется сомнительным, что Лондон сможет заполнить брешь в поставках.Поверхностный взгляд на расходы НАТО показывает, что многие европейские страны привыкли в этом плане "ездить зайцами", но цена скупости очевидна: Европа не готова обеспечивать собственную оборону, отмечает издание.Авторы считают, что ситуация на Украине и политические потрясения в других странах должны послужить сигналом тревоги, а Европа должна собраться и внести свою лепту в обеспечение обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241109/ukraina-852706003.html

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германия, украина