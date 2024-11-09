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Боррель заявил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Боррель заявил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России
Боррель заявил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России - 09.11.2024, ПРАЙМ
Боррель заявил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС в настоящее время подготавливает 15-й по счету пакет санкций в отношении РФ. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T18:58+0300
2024-11-09T18:58+0300
ес
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС в настоящее время подготавливает 15-й по счету пакет санкций в отношении РФ. "Да, мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций против России", - заявил он на пресс-конференции в Киеве."Мы должны ужесточить меры против обхода ограничений, должны изолировать промышленные возможности России, лишить ее компонентов, которые она получает от остального мира", - добавил он.В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад стал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу недостает мужества признать провал антироссийских санкций.В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции против России неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20241107/putin-852673776.html
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ес, жозеп боррель, санкции против рф
ЕС, Жозеп Боррель, санкции против РФ
18:58 09.11.2024
 
Боррель заявил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России

Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС в настоящее время подготавливает 15-й по счету пакет санкций в отношении РФ.
"Да, мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций против России", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.
"Мы должны ужесточить меры против обхода ограничений, должны изолировать промышленные возможности России, лишить ее компонентов, которые она получает от остального мира", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин констатировал неэффективность санкций Запада против мира
7 ноября, 20:15
В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад стал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу недостает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции против России неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЕСЖозеп Боррельсанкции против РФ
 
 
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