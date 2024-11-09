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ЕС обсуждает усиление давления на КНДР за сотрудничество с Россией
ЕС обсуждает усиление давления на КНДР за сотрудничество с Россией - 09.11.2024, ПРАЙМ
ЕС обсуждает усиление давления на КНДР за сотрудничество с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что во время недавней поездки в Южную Корею и Японию обсуждал с партнерами, как усилить давление на КНДР из-за | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T20:18+0300
2024-11-09T20:18+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что во время недавней поездки в Южную Корею и Японию обсуждал с партнерами, как усилить давление на КНДР из-за сотрудничества Пхеньяна с Москвой. Такое заявление Боррель сделал в Киеве, куда он прибыл с визитом."Я ездил в Южную Корею и Японию не просто так… Мы обсуждали, как нарастить давление на КНДР, чтобы прекратить это наращивание, потому что они будут только усиливать это, если мы не увеличим наше давление", - сказал Боррель.Во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян лидеры России и КНДР подписали 19 июня Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет иметь бессрочный характер. В договоре 4-я статья предусматривает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник соглашения сразу же окажет военную и другую помощь всеми средствами. Это действие предусмотрено статьей 51 Устава ООН, а также законодательством России и КНДР.
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ес, жозеп боррель, кндр, россия
ЕС, Жозеп Боррель, КНДР, РОССИЯ
ЕС обсуждает усиление давления на КНДР за сотрудничество с Россией
Боррель: Евросоюз обсуждает усиление давления на КНДР за сотрудничество с Россией
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что во время недавней поездки в Южную Корею и Японию обсуждал с партнерами, как усилить давление на КНДР из-за сотрудничества Пхеньяна с Москвой.
Такое заявление Боррель сделал в Киеве, куда он прибыл с визитом.
"Я ездил в Южную Корею и Японию не просто так… Мы обсуждали, как нарастить давление на КНДР, чтобы прекратить это наращивание, потому что они будут только усиливать это, если мы не увеличим наше давление", - сказал Боррель.
Боррель заявил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России
Во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян лидеры России и КНДР подписали 19 июня Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет иметь бессрочный характер.
В договоре 4-я статья предусматривает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник соглашения сразу же окажет военную и другую помощь всеми средствами. Это действие предусмотрено статьей 51 Устава ООН, а также законодательством России и КНДР.