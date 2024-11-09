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Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом - до 526 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T08:19+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом - до 526 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, в октябре было поставлено 796 тысяч тонн нефтепродуктов на 526 миллионов долларов против 466 тысяч тонн на 396 миллионов годом ранее. Одновременно Россия в октябре возобновила поставки нефти после перерыва в сентябре - было ввезено сырья на 12 миллионов долларов, что вдвое больше показателя в августе. Однако за год поставки, наоборот, сократились - в 11 раз. В целом за десять месяцев Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов у России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,1 миллиона тонн на 5,6 миллиарда долларов. Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию с долей в 42%. На втором месте США с 24%, тройку лидеров замыкает Испания с 5%.
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россия, бразилия, товарооборот
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, товарооборот
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом - до 526 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, в октябре было поставлено 796 тысяч тонн нефтепродуктов на 526 миллионов долларов против 466 тысяч тонн на 396 миллионов годом ранее.
Одновременно Россия в октябре возобновила поставки нефти после перерыва в сентябре - было ввезено сырья на 12 миллионов долларов, что вдвое больше показателя в августе. Однако за год поставки, наоборот, сократились - в 11 раз.
В целом за десять месяцев Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов у России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,1 миллиона тонн на 5,6 миллиарда долларов.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию с долей в 42%. На втором месте США с 24%, тройку лидеров замыкает Испания с 5%.
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