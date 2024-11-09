Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть - 09.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241109/braziliya-852703116.html
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть
Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом - до 526 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T08:19+0300
2024-11-09T08:19+0300
россия
бразилия
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7b6a5279d32f2c0241de8618c99cb09.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом - до 526 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, в октябре было поставлено 796 тысяч тонн нефтепродуктов на 526 миллионов долларов против 466 тысяч тонн на 396 миллионов годом ранее. Одновременно Россия в октябре возобновила поставки нефти после перерыва в сентябре - было ввезено сырья на 12 миллионов долларов, что вдвое больше показателя в августе. Однако за год поставки, наоборот, сократились - в 11 раз. В целом за десять месяцев Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов у России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,1 миллиона тонн на 5,6 миллиарда долларов. Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию с долей в 42%. На втором месте США с 24%, тройку лидеров замыкает Испания с 5%.
https://1prime.ru/20241102/braziliya-852570872.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_384:0:2688:1728_1920x0_80_0_0_5cae2c3ffea48230b3cfa60fde2ec44c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бразилия, товарооборот
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, товарооборот
08:19 09.11.2024
 
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть

Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© CC BY 2.0 / Bill Smith
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию на треть по сравнению с прошлым годом - до 526 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, в октябре было поставлено 796 тысяч тонн нефтепродуктов на 526 миллионов долларов против 466 тысяч тонн на 396 миллионов годом ранее.
Одновременно Россия в октябре возобновила поставки нефти после перерыва в сентябре - было ввезено сырья на 12 миллионов долларов, что вдвое больше показателя в августе. Однако за год поставки, наоборот, сократились - в 11 раз.
В целом за десять месяцев Бразилия нарастила закупки нефтепродуктов у России в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,1 миллиона тонн на 5,6 миллиарда долларов.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию с долей в 42%. На втором месте США с 24%, тройку лидеров замыкает Испания с 5%.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Лавров рассказал о приоритетах председательства Бразилии в БРИКС
2 ноября, 22:11
 
РОССИЯБРАЗИЛИЯтоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала