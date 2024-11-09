https://1prime.ru/20241109/briks-852706848.html

В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС

В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС - 09.11.2024, ПРАЙМ

В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС

Базой для создания сырьевых альянсов, в частности с Африкой, может стать геологическая платформа, о которой договорились страны БРИКС, заявил министр природных... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T15:59+0300

2024-11-09T15:59+0300

2024-11-09T16:02+0300

россия

минприроды

брикс

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Базой для создания сырьевых альянсов, в частности с Африкой, может стать геологическая платформа, о которой договорились страны БРИКС, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Министр отметил, что ключевое в освоении минерально-сырьевых богатств Африки - это то, чтобы выгоду и пользу получали страны, где сырье добывается. И в рамках этого подхода Россия предлагает создавать сырьевые альянсы, которые дают реальную возможность регулировать мировые рынки. "Базой для оформления и дальнейшей реализации сырьевых альянсов может служить проект геологической платформы, о которой мы уже договорились с партнерами по БРИКС. Согласитесь, большая тема для совместной работы", - сказал он в ходе первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сириусе. Козлов напомнил, что Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. А вместе с ЮАР - 83% мировой добычи платины, 77% палладия, с ДР Конго – 76% кобальта, с Марокко - 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР - 59% алмазов, с Мозамбиком - 25% циркония. В июле страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве поддержали создание общей геологической платформы, сообщала пресс-служба Роснедр.

https://1prime.ru/20241107/briks-852675286.html

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россия, минприроды, брикс