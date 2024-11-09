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В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС - 09.11.2024, ПРАЙМ
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В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС
В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС - 09.11.2024, ПРАЙМ
В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС
Базой для создания сырьевых альянсов, в частности с Африкой, может стать геологическая платформа, о которой договорились страны БРИКС, заявил министр природных... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T15:59+0300
2024-11-09T16:02+0300
россия
минприроды
брикс
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Базой для создания сырьевых альянсов, в частности с Африкой, может стать геологическая платформа, о которой договорились страны БРИКС, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Министр отметил, что ключевое в освоении минерально-сырьевых богатств Африки - это то, чтобы выгоду и пользу получали страны, где сырье добывается. И в рамках этого подхода Россия предлагает создавать сырьевые альянсы, которые дают реальную возможность регулировать мировые рынки. "Базой для оформления и дальнейшей реализации сырьевых альянсов может служить проект геологической платформы, о которой мы уже договорились с партнерами по БРИКС. Согласитесь, большая тема для совместной работы", - сказал он в ходе первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сириусе. Козлов напомнил, что Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. А вместе с ЮАР - 83% мировой добычи платины, 77% палладия, с ДР Конго – 76% кобальта, с Марокко - 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР - 59% алмазов, с Мозамбиком - 25% циркония. В июле страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве поддержали создание общей геологической платформы, сообщала пресс-служба Роснедр.
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россия, минприроды, брикс
РОССИЯ, Минприроды, БРИКС
15:59 09.11.2024 (обновлено: 16:02 09.11.2024)
 
В Минприроды оценили планы о создании геологической платформы БРИКС

Минприроды: платформа БРИКС может стать базой для сырьевых альянсов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Базой для создания сырьевых альянсов, в частности с Африкой, может стать геологическая платформа, о которой договорились страны БРИКС, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Министр отметил, что ключевое в освоении минерально-сырьевых богатств Африки - это то, чтобы выгоду и пользу получали страны, где сырье добывается. И в рамках этого подхода Россия предлагает создавать сырьевые альянсы, которые дают реальную возможность регулировать мировые рынки.
"Базой для оформления и дальнейшей реализации сырьевых альянсов может служить проект геологической платформы, о которой мы уже договорились с партнерами по БРИКС. Согласитесь, большая тема для совместной работы", - сказал он в ходе первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сириусе.
Козлов напомнил, что Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. А вместе с ЮАР - 83% мировой добычи платины, 77% палладия, с ДР Конго – 76% кобальта, с Марокко - 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР - 59% алмазов, с Мозамбиком - 25% циркония.
В июле страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве поддержали создание общей геологической платформы, сообщала пресс-служба Роснедр.
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