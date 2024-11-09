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Путин подписал закон о ратификации Договора о партнерстве России и КНДР - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о ратификации Договора о партнерстве России и КНДР
Путин подписал закон о ратификации Договора о партнерстве России и КНДР - 09.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о ратификации Договора о партнерстве России и КНДР
Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T21:28+0300
2024-11-09T21:28+0300
владимир путин
россия
кндр
ким чен ын
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня в ходе визита Путина в Пхеньян. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, заключенный 9 февраля 2000 года. Новое соглашение вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами и будет носить бессрочный характер. В частности, статья 4 договора предусматривает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другой страны или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другой участник немедленно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это также предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР. Также, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий, чтобы укрепить обороноспособность в интересах предотвращения войны, а также обеспечить региональный и международный мир и безопасность.
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владимир путин, россия, кндр, ким чен ын
Владимир Путин, РОССИЯ, КНДР, Ким Чен Ын
21:28 09.11.2024
 
Путин подписал закон о ратификации Договора о партнерстве России и КНДР

Президент России подписал закон о ратификации Договора о партнерстве с КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня в ходе визита Путина в Пхеньян. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР, заключенный 9 февраля 2000 года.
Жозеп Боррель
ЕС обсуждает усиление давления на КНДР за сотрудничество с Россией
20:18
Новое соглашение вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами и будет носить бессрочный характер.
В частности, статья 4 договора предусматривает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другой страны или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другой участник немедленно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это также предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР. Также, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий, чтобы укрепить обороноспособность в интересах предотвращения войны, а также обеспечить региональный и международный мир и безопасность.
 
Владимир ПутинРОССИЯКНДРКим Чен Ын
 
 
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