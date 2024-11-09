Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны - 09.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241109/dollar-852694961.html
Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны
Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны
По данным АТОР, россиянам стали отказывать в приеме старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках. Почему кредитные организации разлюбили ветхие... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T02:02+0300
2024-11-09T02:02+0300
эксклюзив
доллар сша
новые купюры
купюры
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. По данным АТОР, россиянам стали отказывать в приеме старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках. Почему кредитные организации разлюбили ветхие и устаревшие банкноты, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.По его словам, классические операции, связанные с движением наличной иностранной валюты, называются банкнотными сделками. Такие банкнотные сделки осуществляются между банками. До санкций российские банки банкноты покупали и продавали за рубеж американским и европейским банкам. Это был такой вид банковской операции. И никаких особых проблем с этим не было.Центральные банки в этих операциях участия не принимают. И это, как подчеркивает экономист, очень важный момент.Что случилось сейчас? Из-за введения санкций российские банки не могут напрямую отправлять наличную иностранную валюту в Европу и в США. И, соответственно, обратно не могут ее получать. Поэтому они стали достаточно избирательно подходить к проверке банкнот. Если попадаются ветхие и испорченные, то в дальнейшем у российского банка возникнут с ними трудности. Поменять такую банкноту за рубежом очень сложно, отмечает Бадалов. А очень сложно для банка - означает очень дорого."То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж", - отмечает эксперт.То же самое касается так называемых “белых” долларов (выпуска до 2009 года). Валюту старого образца проще подделать, поэтому и обменять ее где-то за границей непросто.Соответственно, российские банки, чтобы снять с себя эти проблемы, очень избирательно и тщательно подходят к выбору банкнот. Ведь теперь они не могут ни продать их другим клиентам, ни отправить в Европу и в США. По словам экономиста, это вызывает определенное недовольство среди граждан.Впрочем, если российский банк отказывает в приеме иностранной купюры, не нужно впадать в панику. Можно оставить эту банкноту до поездки за рубеж. Возможно, ее примут в магазинах duty-free или в иностранных банках.Прада, и за рубежом, тоже не все банки с легкостью принимают такие проблемные банкноты, потому что сталкиваются точно с такими же трудностями. "Да, у них нет санкций, но одну или несколько банкнот просто так менять- это очень дорого для банка", - заключил Бадалов.
https://1prime.ru/20241108/dollar-852666218.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, доллар сша, новые купюры, купюры
Эксклюзив, Доллар США, новые купюры, купюры
02:02 09.11.2024
 
Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны

Финансист Бадалов: старые ветхие доллары не берут ни наши, ни зарубежные банки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. По данным АТОР, россиянам стали отказывать в приеме старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках. Почему кредитные организации разлюбили ветхие и устаревшие банкноты, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.
По его словам, классические операции, связанные с движением наличной иностранной валюты, называются банкнотными сделками. Такие банкнотные сделки осуществляются между банками. До санкций российские банки банкноты покупали и продавали за рубеж американским и европейским банкам. Это был такой вид банковской операции. И никаких особых проблем с этим не было.
Центральные банки в этих операциях участия не принимают. И это, как подчеркивает экономист, очень важный момент.
Что случилось сейчас? Из-за введения санкций российские банки не могут напрямую отправлять наличную иностранную валюту в Европу и в США. И, соответственно, обратно не могут ее получать. Поэтому они стали достаточно избирательно подходить к проверке банкнот. Если попадаются ветхие и испорченные, то в дальнейшем у российского банка возникнут с ними трудности. Поменять такую банкноту за рубежом очень сложно, отмечает Бадалов. А очень сложно для банка - означает очень дорого.
"То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж", - отмечает эксперт.
То же самое касается так называемых “белых” долларов (выпуска до 2009 года). Валюту старого образца проще подделать, поэтому и обменять ее где-то за границей непросто.
Соответственно, российские банки, чтобы снять с себя эти проблемы, очень избирательно и тщательно подходят к выбору банкнот. Ведь теперь они не могут ни продать их другим клиентам, ни отправить в Европу и в США. По словам экономиста, это вызывает определенное недовольство среди граждан.
Купюра достоинством в 100 долларов США. - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Ловят малейший намек: это может обрушить доллар сильнее, чем Трамп
Вчера, 02:02
Впрочем, если российский банк отказывает в приеме иностранной купюры, не нужно впадать в панику. Можно оставить эту банкноту до поездки за рубеж. Возможно, ее примут в магазинах duty-free или в иностранных банках.
Прада, и за рубежом, тоже не все банки с легкостью принимают такие проблемные банкноты, потому что сталкиваются точно с такими же трудностями. "Да, у них нет санкций, но одну или несколько банкнот просто так менять- это очень дорого для банка", - заключил Бадалов.
 
ЭксклюзивДоллар СШАновые купюрыкупюры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала