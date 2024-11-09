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Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны

Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны - 09.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, какие доллары больше никому не нужны

По данным АТОР, россиянам стали отказывать в приеме старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках. Почему кредитные организации разлюбили ветхие... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T02:02+0300

2024-11-09T02:02+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. По данным АТОР, россиянам стали отказывать в приеме старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках. Почему кредитные организации разлюбили ветхие и устаревшие банкноты, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.По его словам, классические операции, связанные с движением наличной иностранной валюты, называются банкнотными сделками. Такие банкнотные сделки осуществляются между банками. До санкций российские банки банкноты покупали и продавали за рубеж американским и европейским банкам. Это был такой вид банковской операции. И никаких особых проблем с этим не было.Центральные банки в этих операциях участия не принимают. И это, как подчеркивает экономист, очень важный момент.Что случилось сейчас? Из-за введения санкций российские банки не могут напрямую отправлять наличную иностранную валюту в Европу и в США. И, соответственно, обратно не могут ее получать. Поэтому они стали достаточно избирательно подходить к проверке банкнот. Если попадаются ветхие и испорченные, то в дальнейшем у российского банка возникнут с ними трудности. Поменять такую банкноту за рубежом очень сложно, отмечает Бадалов. А очень сложно для банка - означает очень дорого."То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж", - отмечает эксперт.То же самое касается так называемых “белых” долларов (выпуска до 2009 года). Валюту старого образца проще подделать, поэтому и обменять ее где-то за границей непросто.Соответственно, российские банки, чтобы снять с себя эти проблемы, очень избирательно и тщательно подходят к выбору банкнот. Ведь теперь они не могут ни продать их другим клиентам, ни отправить в Европу и в США. По словам экономиста, это вызывает определенное недовольство среди граждан.Впрочем, если российский банк отказывает в приеме иностранной купюры, не нужно впадать в панику. Можно оставить эту банкноту до поездки за рубеж. Возможно, ее примут в магазинах duty-free или в иностранных банках.Прада, и за рубежом, тоже не все банки с легкостью принимают такие проблемные банкноты, потому что сталкиваются точно с такими же трудностями. "Да, у них нет санкций, но одну или несколько банкнот просто так менять- это очень дорого для банка", - заключил Бадалов.

https://1prime.ru/20241108/dollar-852666218.html

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эксклюзив, доллар сша, новые купюры, купюры