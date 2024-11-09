https://1prime.ru/20241109/dollar-852696345.html

"Черная сотня". Аналитик по-новому оценил перспективы рубля

"Черная сотня". Аналитик по-новому оценил перспективы рубля - 09.11.2024, ПРАЙМ

"Черная сотня". Аналитик по-новому оценил перспективы рубля

За период с 4 по 8 ноября курсы валют во многом определяли президентские выборы в США и заседание ФРС. Однако рубль все больше зависит от внутренних факторов,... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T03:03+0300

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. За период с 4 по 8 ноября курсы валют во многом определяли президентские выборы в США и заседание ФРС. Однако рубль все больше зависит от внутренних факторов, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Победа Дональда Трампа привела к укреплению доллара США на международном рынке, однако российский рубль продемонстрировал устойчивость к внешним факторам, продолжая реагировать преимущественно на внутренние условия.Федеральный резерв снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%, что было полностью учтено рынком. После заседания доллар подешевел, чем придал силы рублю в конце недели."На предстоящую неделю с 11 по 15 ноября ожидается торговый диапазон для доллара 96,20–98,70 рублей, евро – 104,30–107,00 рублей, юань – 13,30–13,90 рублей. Определяющими факторами останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен и денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Ключевым событием для рубля станет публикация данных по ВВП и потребительским ценам за октябрь, которые выйдут 13 ноября", - прогнозирует аналитик.Подводя итог, можно отметить, что российский финансовый рынок продолжает демонстрировать относительную автономность от внешних факторов. Несмотря на значимые международные события, основное влияние на курс рубля оказывают локальные факторы: состояние торгового баланса, монетарная политика ЦБ РФ и сезонные колебания спроса на валютуВ краткосрочной перспективе сохраняются риски тестирования уровня 98 рублей за доллар с возможностью дальнейшего движения к отметке 100 рублей, что соответствует прогнозам Минэкономразвития, хотя и с опережением ранее заявленных сроков. Если получится опустить курс доллара ниже 97 рублей, то можно в моменте рассмотреть укрепление до 94,8 рубля под будущий пик налоговых выплат, заключил Антонов.

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