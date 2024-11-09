https://1prime.ru/20241109/dollar-852696345.html
"Черная сотня". Аналитик по-новому оценил перспективы рубля
"Черная сотня". Аналитик по-новому оценил перспективы рубля - 09.11.2024, ПРАЙМ
"Черная сотня". Аналитик по-новому оценил перспективы рубля
За период с 4 по 8 ноября курсы валют во многом определяли президентские выборы в США и заседание ФРС. Однако рубль все больше зависит от внутренних факторов,... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T03:03+0300
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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. За период с 4 по 8 ноября курсы валют во многом определяли президентские выборы в США и заседание ФРС. Однако рубль все больше зависит от внутренних факторов, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Победа Дональда Трампа привела к укреплению доллара США на международном рынке, однако российский рубль продемонстрировал устойчивость к внешним факторам, продолжая реагировать преимущественно на внутренние условия.Федеральный резерв снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%, что было полностью учтено рынком. После заседания доллар подешевел, чем придал силы рублю в конце недели."На предстоящую неделю с 11 по 15 ноября ожидается торговый диапазон для доллара 96,20–98,70 рублей, евро – 104,30–107,00 рублей, юань – 13,30–13,90 рублей. Определяющими факторами останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен и денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Ключевым событием для рубля станет публикация данных по ВВП и потребительским ценам за октябрь, которые выйдут 13 ноября", - прогнозирует аналитик.Подводя итог, можно отметить, что российский финансовый рынок продолжает демонстрировать относительную автономность от внешних факторов. Несмотря на значимые международные события, основное влияние на курс рубля оказывают локальные факторы: состояние торгового баланса, монетарная политика ЦБ РФ и сезонные колебания спроса на валютуВ краткосрочной перспективе сохраняются риски тестирования уровня 98 рублей за доллар с возможностью дальнейшего движения к отметке 100 рублей, что соответствует прогнозам Минэкономразвития, хотя и с опережением ранее заявленных сроков. Если получится опустить курс доллара ниже 97 рублей, то можно в моменте рассмотреть укрепление до 94,8 рубля под будущий пик налоговых выплат, заключил Антонов.
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эксклюзив, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф
Эксклюзив, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
"Черная сотня". Аналитик по-новому оценил перспективы рубля
Аналитик Антонов: доллар может подобраться к 100 рублям быстрее, чем все ждут
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. За период с 4 по 8 ноября курсы валют во многом определяли президентские выборы в США и заседание ФРС. Однако рубль все больше зависит от внутренних факторов, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Победа Дональда Трампа привела к укреплению доллара США на международном рынке, однако российский рубль продемонстрировал устойчивость к внешним факторам, продолжая реагировать преимущественно на внутренние условия.
Федеральный резерв снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%, что было полностью учтено рынком. После заседания доллар подешевел, чем придал силы рублю в конце недели.
"На предстоящую неделю с 11 по 15 ноября ожидается торговый диапазон для доллара 96,20–98,70 рублей, евро – 104,30–107,00 рублей, юань – 13,30–13,90 рублей. Определяющими факторами останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен и денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Ключевым событием для рубля станет публикация данных по ВВП и потребительским ценам за октябрь, которые выйдут 13 ноября", - прогнозирует аналитик.
Ловят малейший намек: это может обрушить доллар сильнее, чем Трамп
Подводя итог, можно отметить, что российский финансовый рынок продолжает демонстрировать относительную автономность от внешних факторов. Несмотря на значимые международные события, основное влияние на курс рубля оказывают локальные факторы: состояние торгового баланса, монетарная политика ЦБ РФ и сезонные колебания спроса на валюту
В краткосрочной перспективе сохраняются риски тестирования уровня 98 рублей за доллар с возможностью дальнейшего движения к отметке 100 рублей, что соответствует прогнозам Минэкономразвития, хотя и с опережением ранее заявленных сроков. Если получится опустить курс доллара ниже 97 рублей, то можно в моменте рассмотреть укрепление до 94,8 рубля под будущий пик налоговых выплат, заключил Антонов.