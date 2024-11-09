https://1prime.ru/20241109/finlyandiya-852707567.html
Президент Финляндии допустил улучшение отношений с Россией
Президент Финляндии допустил улучшение отношений с Россией - 09.11.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии допустил улучшение отношений с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что отношения с Россией в дальнейшем наладятся и будут использованы с пользой, однако сейчас не время для этого. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T17:59+0300
2024-11-09T17:59+0300
2024-11-09T17:59+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что отношения с Россией в дальнейшем наладятся и будут использованы с пользой, однако сейчас не время для этого. "Конечно, в какой-то момент эти отношения наладятся и будут использованы с пользой, но сейчас для этого не время", - заявил он в интервью газете Ilta-Sanomat."Я бы предпочел быть в той ситуации, где я нахожусь в 2024 году, а не в той, где мы находились в 1956 году, например, в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", - добавил президент.Отношения между двумя странами за последние несколько лет ухудшились, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ее национальных интересов, у границ Финляндии после присоединения к альянсу будут размещены российские войска и системы поражения. Также по решению финских властей закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Подобные обвинения в Москве неоднократно отвергали, называя двойными стандартами Запада. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что двусторонние отношения полностью разрушены. По его словам, политика Хельсинки повлекла катастрофический обвал во всех сферах двустороннего взаимодействия. Дипломат отметил, что такого "железного занавеса" между двумя государствами не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
https://1prime.ru/20241108/finlyandiya-852685729.html
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россия, финляндия
Президент Финляндии допустил улучшение отношений с Россией
Президент Финляндии заявил, что отношения с РФ наладятся и будут использованы с пользой
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что отношения с Россией в дальнейшем наладятся и будут использованы с пользой, однако сейчас не время для этого.
"Конечно, в какой-то момент эти отношения наладятся и будут использованы с пользой, но сейчас для этого не время", - заявил он в интервью газете Ilta-Sanomat.
"Я бы предпочел быть в той ситуации, где я нахожусь в 2024 году, а не в той, где мы находились в 1956 году, например, в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", - добавил президент.
В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО
Отношения между двумя странами за последние несколько лет ухудшились, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ее национальных интересов, у границ Финляндии после присоединения к альянсу будут размещены российские войска и системы поражения. Также по решению финских властей закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Подобные обвинения в Москве неоднократно отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что двусторонние отношения полностью разрушены. По его словам, политика Хельсинки повлекла катастрофический обвал во всех сферах двустороннего взаимодействия. Дипломат отметил, что такого "железного занавеса" между двумя государствами не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.