https://1prime.ru/20241109/germaniya-852704890.html

Президент ФРГ разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ

Президент ФРГ разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ - 09.11.2024, ПРАЙМ

Президент ФРГ разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нервно отреагировал на критику Марко Мартина, которая была связана с отношением президента к России. Об этом... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T11:22+0300

2024-11-09T11:22+0300

2024-11-09T11:22+0300

германия

штайнмайер

россия

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БЕРЛИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нервно отреагировал на критику Марко Мартина, которая была связана с отношением президента к России. Об этом сообщает издание Bild.Отмечается, что критика писателя касалась немецкого экс-канцлера Герхарда Шредера, а также Штайнмайера, который якобы лоббировал строительство газопровода "Северный поток". Мартин уточнил, что после его выступления президент, который ранее не раз обвинял его в клевете, чуть не набросился на него. По его словам, Штайнмайер "с трудом пытался успокоить себя".Так, поводом стали упреки в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за сотрудничество с Москвой и Штайнмайера — за якобы лоббировании строительства "Северного потока".По словам писателя, президент едва ли не набросился на него в ярости, "с трудом заставляя себя успокоиться".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241106/sevpotok-852640396.html

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германия, штайнмайер, россия