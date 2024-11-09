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Президент ФРГ разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ
Президент ФРГ разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ - 09.11.2024, ПРАЙМ
Президент ФРГ разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нервно отреагировал на критику Марко Мартина, которая была связана с отношением президента к России. Об этом... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T11:22+0300
2024-11-09T11:22+0300
2024-11-09T11:22+0300
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БЕРЛИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нервно отреагировал на критику Марко Мартина, которая была связана с отношением президента к России. Об этом сообщает издание Bild.Отмечается, что критика писателя касалась немецкого экс-канцлера Герхарда Шредера, а также Штайнмайера, который якобы лоббировал строительство газопровода "Северный поток". Мартин уточнил, что после его выступления президент, который ранее не раз обвинял его в клевете, чуть не набросился на него. По его словам, Штайнмайер "с трудом пытался успокоить себя".Так, поводом стали упреки в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за сотрудничество с Москвой и Штайнмайера — за якобы лоббировании строительства "Северного потока".По словам писателя, президент едва ли не набросился на него в ярости, "с трудом заставляя себя успокоиться".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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германия, штайнмайер, россия
ГЕРМАНИЯ, Штайнмайер, РОССИЯ
Президент ФРГ разгневался на критику его отношения к России, пишут СМИ
Bild: Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по "Северному потоку"
БЕРЛИН, 9 ноя - ПРАЙМ.
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер нервно отреагировал на критику Марко Мартина, которая была связана с отношением президента к России. Об этом сообщает
издание Bild.
Отмечается, что критика писателя касалась немецкого экс-канцлера Герхарда Шредера, а также Штайнмайера, который якобы лоббировал строительство газопровода "Северный поток".
Мартин уточнил, что после его выступления президент, который ранее не раз обвинял его в клевете, чуть не набросился на него. По его словам, Штайнмайер "с трудом пытался успокоить себя".
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"
Так, поводом стали упреки в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за сотрудничество с Москвой и Штайнмайера — за якобы лоббировании строительства "Северного потока".
По словам писателя, президент едва ли не набросился на него в ярости, "с трудом заставляя себя успокоиться".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.