https://1prime.ru/20241109/grazhdanstvo-852708609.html

Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября

Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября - 09.11.2024, ПРАЙМ

Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября

Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T20:03+0300

2024-11-09T20:03+0300

2024-11-09T20:03+0300

российское гражданство

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат гражданства РФ, сообщил сайт МВД Медиа. Как отмечается, в указанную дату истекает срок для принесения присяги гражданина теми, кто принят в российское гражданство в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", который действовал ранее."С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство - недействительными", - подчеркивается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такие нормы закреплены в пункте третьем Указа президента России от 22 ноября 2023 года № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации". На лиц, получивших российское гражданство до введения обязанности приносить присягу, то есть до 1 сентября 2017 года, или на дату приема в гражданство были освобождены от ее принесения, эти положения не распространяются.

https://1prime.ru/20241105/grazhdanstvo-852599232.html

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российское гражданство