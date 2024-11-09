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Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября
Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября - 09.11.2024, ПРАЙМ
Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября
Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T20:03+0300
2024-11-09T20:03+0300
российское гражданство
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат гражданства РФ, сообщил сайт МВД Медиа. Как отмечается, в указанную дату истекает срок для принесения присяги гражданина теми, кто принят в российское гражданство в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", который действовал ранее."С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство - недействительными", - подчеркивается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такие нормы закреплены в пункте третьем Указа президента России от 22 ноября 2023 года № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации". На лиц, получивших российское гражданство до введения обязанности приносить присягу, то есть до 1 сентября 2017 года, или на дату приема в гражданство были освобождены от ее принесения, эти положения не распространяются.
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российское гражданство
российское гражданство
20:03 09.11.2024
 
Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября

МВД: новые граждане, не принесшие присягу, будут лишены гражданства с 23 ноября

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк" Здание Министерства внутренних дел РФ
 Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат гражданства РФ, сообщил сайт МВД Медиа.
Как отмечается, в указанную дату истекает срок для принесения присяги гражданина теми, кто принят в российское гражданство в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", который действовал ранее.
"С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство - недействительными", - подчеркивается в сообщении.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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Как уточнили в ведомстве, такие нормы закреплены в пункте третьем Указа президента России от 22 ноября 2023 года № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации".
На лиц, получивших российское гражданство до введения обязанности приносить присягу, то есть до 1 сентября 2017 года, или на дату приема в гражданство были освобождены от ее принесения, эти положения не распространяются.
 
российское гражданство
 
 
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