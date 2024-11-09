https://1prime.ru/20241109/grazhdanstvo-852708609.html
Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября
Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября - 09.11.2024, ПРАЙМ
Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября
Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T20:03+0300
2024-11-09T20:03+0300
2024-11-09T20:03+0300
российское гражданство
https://cdnn.1prime.ru/img/76245/08/762450801_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_31aacd97a0a10f695e133990dbdf7609.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат гражданства РФ, сообщил сайт МВД Медиа. Как отмечается, в указанную дату истекает срок для принесения присяги гражданина теми, кто принят в российское гражданство в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", который действовал ранее."С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство - недействительными", - подчеркивается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такие нормы закреплены в пункте третьем Указа президента России от 22 ноября 2023 года № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации". На лиц, получивших российское гражданство до введения обязанности приносить присягу, то есть до 1 сентября 2017 года, или на дату приема в гражданство были освобождены от ее принесения, эти положения не распространяются.
https://1prime.ru/20241105/grazhdanstvo-852599232.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76245/08/762450801_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_1937aad78ac3aa067d43716458c08bc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское гражданство
Новых граждан, не принесших присягу, лишат гражданства с 23 ноября
МВД: новые граждане, не принесшие присягу, будут лишены гражданства с 23 ноября
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел предупредило лиц, недавно получивших российское гражданство, что они обязаны принести присягу в срок до 22 ноября, иначе их лишат гражданства РФ, сообщил сайт МВД Медиа.
Как отмечается, в указанную дату истекает срок для принесения присяги гражданина теми, кто принят в российское гражданство в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", который действовал ранее.
"С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство - недействительными", - подчеркивается в сообщении.
Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России
Как уточнили в ведомстве, такие нормы закреплены в пункте третьем Указа президента России от 22 ноября 2023 года № 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации".
На лиц, получивших российское гражданство до введения обязанности приносить присягу, то есть до 1 сентября 2017 года, или на дату приема в гражданство были освобождены от ее принесения, эти положения не распространяются.