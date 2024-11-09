https://1prime.ru/20241109/it-sfera-852704088.html
Россиянам назвали самые высокие зарплаты в IT-сфере
Россиянам назвали самые высокие зарплаты в IT-сфере - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые высокие зарплаты в IT-сфере
DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, бизнес-аналитикам, а также гейм-дизайнерам предлагают самые высокие зарплаты среди всех работников в сфере... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T09:40+0300
2024-11-09T09:40+0300
2024-11-09T09:40+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, бизнес-аналитикам, а также гейм-дизайнерам предлагают самые высокие зарплаты среди всех работников в сфере IT. Об этом говорится в данных HeadHunter."Медиана предлагаемой зарплаты, DevOps-инженер - 234 400 рублей (на три процента больше, чем год назад). Медиана предлагаемой зарплаты, дата-сайентист - 213 100 рублей (на три процента меньше). Медиана предлагаемой зарплаты, программист, разработчик - 147 800 рублей (на шесть процентов больше)", - следует из материала.Кроме того, уточняется, что средняя заработная плата бизнес-аналитиков составляет 117,4 тысячи рублей. В то же время гейм-дизайнерам предлагают 113,4 тысячи рублей (на 42 процента больше, чем прошлом году).В то же время, сетевым инженерам предлагается медианная зарплата в размере 89,5 тысячи рублей (на 22 процента больше, чем в 2023 году). Аналитик зарабатывает 92,3 тысячи рублей - на 18% больше, чем в прошлом году, а менеджер продукта на 16% - 112,4 тысячи рублей.
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россия, it-сфера, заработная плата
РОССИЯ, IT-сфера, заработная плата
Россиянам назвали самые высокие зарплаты в IT-сфере
HeadHunter: самые высокие зарплаты в IT-сфере предлагают DevOps-инженерам
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, бизнес-аналитикам, а также гейм-дизайнерам предлагают самые высокие зарплаты среди всех работников в сфере IT. Об этом говорится в данных HeadHunter.
"Медиана предлагаемой зарплаты, DevOps-инженер - 234 400 рублей (на три процента больше, чем год назад). Медиана предлагаемой зарплаты, дата-сайентист - 213 100 рублей (на три процента меньше). Медиана предлагаемой зарплаты, программист, разработчик - 147 800 рублей (на шесть процентов больше)", - следует из материала.
Кроме того, уточняется, что средняя заработная плата бизнес-аналитиков составляет 117,4 тысячи рублей. В то же время гейм-дизайнерам предлагают 113,4 тысячи рублей (на 42 процента больше, чем прошлом году).
В то же время, сетевым инженерам предлагается медианная зарплата в размере 89,5 тысячи рублей (на 22 процента больше, чем в 2023 году). Аналитик зарабатывает 92,3 тысячи рублей - на 18% больше, чем в прошлом году, а менеджер продукта на 16% - 112,4 тысячи рублей.
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