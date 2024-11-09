https://1prime.ru/20241109/kongo-852709865.html

МИД Конго оценил стойкость России перед лицом несправедливых санкций

МИД Конго оценил стойкость России перед лицом несправедливых санкций - 09.11.2024, ПРАЙМ

МИД Конго оценил стойкость России перед лицом несправедливых санкций

Многие африканцы очарованы стойкостью российского народа перед лицом несправедливых санкций, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Конго... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T22:40+0300

2024-11-09T22:40+0300

2024-11-09T22:40+0300

россия

африка

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83043/76/830437616_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_e592ce5c3ede95057a24bee67273482b.jpg

СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Многие африканцы очарованы стойкостью российского народа перед лицом несправедливых санкций, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. "Многие африканцы очарованы стойкостью российского народа. Это народ, который годами подвергается несправедливым санкциям, но ему удается выстоять. Все прогнозы, которые сделали относительно России, провалились. Потому что Россия стоит, она продолжает существовать и продолжает двигаться вперед. Поэтому африканцы очарованы опытом этой страны, которая пережила Вторую мировую войну и которая переживает бесчисленные санкции, введенные против нее третьими странами. И смысл, который мы придаем нашему присутствию здесь, состоит также и в том, чтобы подтвердить нашу солидарность с Россией", - заявил министр на полях министерской встречи Форума партнерства "Россия-Африка" в Сириусе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Первая министерская конференции Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сириусе с 9 по 10 ноября.

https://1prime.ru/20241109/afrika-852708211.html

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, санкции против рф