Черные лебеди Трампа: США могут нарушить одну важную традицию

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пока рано говорить об экономической программе Трампа, прослеживаются только контуры из его предвыборных выступлений.Во-первых, это тарифная политика и защита рынка - проблема, которой США страдают еще с момента "великой японской конкуренции". Вряд ли планы 60-процентных пошлин в отношении китайских товаров окажутся реальностью, но в целом что-то подобное первому сроку Трампа, когда пошлины были подняты (а при сроке Байдена так и не снижены), возможно. Расчет на усиление внутреннего производства в США, так как даже фрукты и овощи Америка в основном импортирует. Для подстегивания внутреннего производства Трамп собирается снизить налоги.При этом миграционная политика должна стать более взвешенной. Трамп открыто заявляет о закрытии границ и пресечении потока нелегальной миграции. И некоторые (в основном из противоположного лагеря) считают, что это приведет к сокращению рабочей силы, вызовет перегрев американской экономики, усилив инфляционное давление на фоне растущих пошлин. Однако Трамп прежде всего говорит о пресечении нелегальной миграции, которая привносит обычно низкопроизводительный труд. Поэтому компенсировать эффект, безусловно, планируется повышением технологичности экономики.Самое интригующее и смелое намерение – получить доступ к решениям ФРС, иметь возможность влиять на ставки. Спор об этом разгорелся еще в первый срок Трампа. Подоплека может заключаться не только в желании исполнительной власти иметь возможность влиять на экономическое стимулирование, но и в политическом значении. Во всем мире центробанки давно подозревают в прикрытии под независимостью инструмента политического влияния, которым можно оказывать то или иное воздействие на политические процессы, в том числе через экономические механизмы. Если традиция самостоятельности ЦБ будет нарушена в Америке, откуда она пошла, это может стать триггером изменений и в других центробанках мира.Что касается курса доллара, вопроса, волнующего внешний мир, пока ждут его укрепления за счет протекционистской политики Трампа, снижения налогов. При реализации можно ждать роста внешних инвестиций в США. Трамп также будет стараться сохранить роль доллара. Останется и проблема долга США, ее сейчас невозможно решить без последствий ни для одного президента. Вероятно, и Трамп в этом отношении будет осторожен, а значит, мир скорее ждет экономическая стабилизация, чем нарастание кризисных процессов. Однако Трамп еще не утвержден президентом, а черные экономические лебеди приходят обычно, не ожидая политической повестки. Поэтому давайте дождемся финала.Автор - Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пока рано говорить об экономической программе Трампа, прослеживаются только контуры из его предвыборных выступлений.
Во-первых, это тарифная политика и защита рынка - проблема, которой США страдают еще с момента "великой японской конкуренции". Вряд ли планы 60-процентных пошлин в отношении китайских товаров окажутся реальностью, но в целом что-то подобное первому сроку Трампа, когда пошлины были подняты (а при сроке Байдена так и не снижены), возможно. Расчет на усиление внутреннего производства в США, так как даже фрукты и овощи Америка в основном импортирует. Для подстегивания внутреннего производства Трамп собирается снизить налоги.
При этом миграционная политика должна стать более взвешенной. Трамп открыто заявляет о закрытии границ и пресечении потока нелегальной миграции. И некоторые (в основном из противоположного лагеря) считают, что это приведет к сокращению рабочей силы, вызовет перегрев американской экономики, усилив инфляционное давление на фоне растущих пошлин. Однако Трамп прежде всего говорит о пресечении нелегальной миграции, которая привносит обычно низкопроизводительный труд. Поэтому компенсировать эффект, безусловно, планируется повышением технологичности экономики.
Самое интригующее и смелое намерение – получить доступ к решениям ФРС, иметь возможность влиять на ставки. Спор об этом разгорелся еще в первый срок Трампа. Подоплека может заключаться не только в желании исполнительной власти иметь возможность влиять на экономическое стимулирование, но и в политическом значении. Во всем мире центробанки давно подозревают в прикрытии под независимостью инструмента политического влияния, которым можно оказывать то или иное воздействие на политические процессы, в том числе через экономические механизмы. Если традиция самостоятельности ЦБ будет нарушена в Америке, откуда она пошла, это может стать триггером изменений и в других центробанках мира.
Что касается курса доллара, вопроса, волнующего внешний мир, пока ждут его укрепления за счет протекционистской политики Трампа, снижения налогов. При реализации можно ждать роста внешних инвестиций в США. Трамп также будет стараться сохранить роль доллара. Останется и проблема долга США, ее сейчас невозможно решить без последствий ни для одного президента. Вероятно, и Трамп в этом отношении будет осторожен, а значит, мир скорее ждет экономическая стабилизация, чем нарастание кризисных процессов.
Однако Трамп еще не утвержден президентом, а черные экономические лебеди приходят обычно, не ожидая политической повестки. Поэтому давайте дождемся финала.
Автор - Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина
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