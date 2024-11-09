https://1prime.ru/20241109/migranty-852709466.html

Путин подписал пакет законов о противодействии незаконной миграции

Путин подписал пакет законов о противодействии незаконной миграции - 09.11.2024, ПРАЙМ

Путин подписал пакет законов о противодействии незаконной миграции

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, полностью запрещающий участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов для посреднических... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T22:00+0300

2024-11-09T22:00+0300

2024-11-09T22:33+0300

мигранты

владимир путин

миграция

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, полностью запрещающий участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов для посреднических организаций. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. С этой инициативой выступали спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель комиссии нижней палаты по миграционной политике, зампредседателя ГД Ирина Яровая, руководители всех парламентских фракций и ряд парламентариев. Закон предусматривает, что сертификат о владении русским языком мигрантам вправе выдавать только государственные учреждения. Кроме того, срок вступления в силу закона сокращен до 30 дней со дня официального опубликования. Устанавливается требование к кабинету министров сформировать правила и процедуры приема экзамена госучреждениями и установить единую плату за него. Закон запрещает организациям, которые уполномочены на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена. Также закон устанавливает исключительные полномочия правительства определять список образовательных организаций, уполномоченных проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД и Рособрнадзором.НАКАЗАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИПутин подписал федеральный закон о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции.Закон дополняет статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, согласно которой организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации относится к числу особо тяжких преступлений и устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.Также законом введены новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.Кроме того, повышена уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности введены за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышены санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.Также Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актовЗакон дополняет перечень преступлений, совершение которых влечет конфискацию имущества, статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что по информации МВД, в 2023 году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ составил 79,6%. По его словам, незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы.БЛОКИРОВКА САЙТОВ С НЕЗАКОННЫМИ УСЛУГАМИ ПО МИГРАЦИИПутин подписал федеральный закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции.Согласно закону, в реестр запрещенной информации включена информация, содержащая предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта выступает решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации.НОВОЕ ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОПутин подписал федеральный закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Законом дополняется статья 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим обстоятельством при уголовном наказании признается совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.

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мигранты, владимир путин, миграция