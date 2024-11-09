https://1prime.ru/20241109/nordgold-852707428.html

Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке

Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке - 09.11.2024, ПРАЙМ

Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке

Российская компания Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в африканских странах, компания вела обсуждения об этом с Нигером, заявил генеральный... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T17:49+0300

2024-11-09T17:49+0300

2024-11-09T17:50+0300

экономика

nordgold

золото

африка

нигер

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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Российская компания Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в африканских странах, компания вела обсуждения об этом с Нигером, заявил генеральный директор золотодобывающего предприятия Георгий Смирнов. "Мы работаем в Буркино-Фасо, мы работаем в Гвинее, мы также хотим продолжать в других странах. Вот мы разговаривали с Нигером", - сказал Смирнов в ходе первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он отметил, что Россия должна идти в африканские страны с точки зрения помощи, развития технологий, образования, культурного обмена, а не для выкачивания ресурсов оттуда. Кроме того, генеральный директор напомнил, что компания работает в Африке с 2008 года. "На пике цикла производство золота в Африка у нас составляло более 50%, даже 60% от всего производства золота Nordgold. На текущий момент мы уже проинвестировали более 1,5 миллиарда, как мы считали, в Буркина-Фасо и более миллиарда в Гвинею", - добавил он. Смирнов подчеркнул, что компания стремится продлевать срок жизни рудников, инвестиции в геологоразведку исчисляются десятками миллионов долларов ежегодно. Nordgold - золотодобывающая компания Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.

https://1prime.ru/20241109/afrika-852706435.html

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nordgold, золото, африка, нигер