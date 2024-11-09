Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке - 09.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241109/nordgold-852707428.html
Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке
Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке - 09.11.2024, ПРАЙМ
Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке
Российская компания Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в африканских странах, компания вела обсуждения об этом с Нигером, заявил генеральный... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T17:49+0300
2024-11-09T17:50+0300
экономика
nordgold
золото
африка
нигер
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Российская компания Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в африканских странах, компания вела обсуждения об этом с Нигером, заявил генеральный директор золотодобывающего предприятия Георгий Смирнов. "Мы работаем в Буркино-Фасо, мы работаем в Гвинее, мы также хотим продолжать в других странах. Вот мы разговаривали с Нигером", - сказал Смирнов в ходе первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он отметил, что Россия должна идти в африканские страны с точки зрения помощи, развития технологий, образования, культурного обмена, а не для выкачивания ресурсов оттуда. Кроме того, генеральный директор напомнил, что компания работает в Африке с 2008 года. "На пике цикла производство золота в Африка у нас составляло более 50%, даже 60% от всего производства золота Nordgold. На текущий момент мы уже проинвестировали более 1,5 миллиарда, как мы считали, в Буркина-Фасо и более миллиарда в Гвинею", - добавил он. Смирнов подчеркнул, что компания стремится продлевать срок жизни рудников, инвестиции в геологоразведку исчисляются десятками миллионов долларов ежегодно. Nordgold - золотодобывающая компания Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.
https://1prime.ru/20241109/afrika-852706435.html
африка
нигер
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
nordgold, золото, африка, нигер
Экономика, Nordgold, золото, АФРИКА, НИГЕР
17:49 09.11.2024 (обновлено: 17:50 09.11.2024)
 
Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке

Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в Африке, обсуждение велось с Нигером

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Российская компания Nordgold планирует расширять зону своего присутствия в африканских странах, компания вела обсуждения об этом с Нигером, заявил генеральный директор золотодобывающего предприятия Георгий Смирнов.
"Мы работаем в Буркино-Фасо, мы работаем в Гвинее, мы также хотим продолжать в других странах. Вот мы разговаривали с Нигером", - сказал Смирнов в ходе первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Он отметил, что Россия должна идти в африканские страны с точки зрения помощи, развития технологий, образования, культурного обмена, а не для выкачивания ресурсов оттуда.
Кроме того, генеральный директор напомнил, что компания работает в Африке с 2008 года. "На пике цикла производство золота в Африка у нас составляло более 50%, даже 60% от всего производства золота Nordgold. На текущий момент мы уже проинвестировали более 1,5 миллиарда, как мы считали, в Буркина-Фасо и более миллиарда в Гвинею", - добавил он.
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
"Росгеология" прорабатывает шесть новых проектных предложений в Африке
15:31
Смирнов подчеркнул, что компания стремится продлевать срок жизни рудников, инвестиции в геологоразведку исчисляются десятками миллионов долларов ежегодно.
Nordgold - золотодобывающая компания Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.
 
ЭкономикаNordgoldзолотоАФРИКАНИГЕР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала