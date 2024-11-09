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Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату
Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату - 09.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T18:05+0300
2024-11-09T18:05+0300
россия
оон
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату.Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов."Утвердить прилагаемый состав делегации России, направляемой для участия в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 19-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 6-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, 61-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (11-22 ноября 2024 года, город Баку, Азербайджан)", - говорится в документе. Отмечается, что главой делегации назначен представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, в частности, вошли: руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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россия, оон, михаил мишустин
РОССИЯ, ООН, Михаил Мишустин
18:05 09.11.2024
 
Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату

Мишустин утвердил состав делегации РФ на конференции ООН по климату в Баку

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
"Утвердить прилагаемый состав делегации России, направляемой для участия в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 19-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 6-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, 61-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (11-22 ноября 2024 года, город Баку, Азербайджан)", - говорится в документе.
Отмечается, что главой делегации назначен представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, в частности, вошли: руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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