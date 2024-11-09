https://1prime.ru/20241109/oon-852707693.html

Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату

Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату - 09.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату. | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T18:05+0300

2024-11-09T18:05+0300

2024-11-09T18:05+0300

россия

оон

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_4c61fd4c22fd287aaf771fa5f3d7d1ad.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату.Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов."Утвердить прилагаемый состав делегации России, направляемой для участия в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 19-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 6-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, 61-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (11-22 ноября 2024 года, город Баку, Азербайджан)", - говорится в документе. Отмечается, что главой делегации назначен представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, в частности, вошли: руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

https://1prime.ru/20241107/mishustin-852666965.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оон, михаил мишустин