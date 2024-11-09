https://1prime.ru/20241109/oon-852707693.html
Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату
Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату - 09.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T18:05+0300
2024-11-09T18:05+0300
2024-11-09T18:05+0300
россия
оон
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_4c61fd4c22fd287aaf771fa5f3d7d1ad.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату.Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов."Утвердить прилагаемый состав делегации России, направляемой для участия в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 19-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 6-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, 61-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (11-22 ноября 2024 года, город Баку, Азербайджан)", - говорится в документе. Отмечается, что главой делегации назначен представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, в частности, вошли: руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
https://1prime.ru/20241107/mishustin-852666965.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bdcaff2a5ff633442df70e66892ed3fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, михаил мишустин
РОССИЯ, ООН, Михаил Мишустин
Мишустин утвердил состав делегации для участия в конференции ООН по климату
Мишустин утвердил состав делегации РФ на конференции ООН по климату в Баку
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав делегации России, которая поучаствует в конференции ООН по климату.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
"Утвердить прилагаемый состав делегации России, направляемой для участия в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 19-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 6-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, действующей в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, 61-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (11-22 ноября 2024 года, город Баку, Азербайджан)", - говорится в документе.
Отмечается, что главой делегации назначен представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, в частности, вошли: руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Мишустин поручил ведомствам обеспечить финансирование посевной кампании