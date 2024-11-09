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Российский рынок акций продолжил поступательный рост - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций продолжил поступательный рост
Российский рынок акций продолжил поступательный рост - 09.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжил поступательный рост
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 5,2%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 4,6%. Курс рубля по... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T08:00+0300
2024-11-09T08:00+0300
российский рынок акций
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852702504.jpg?1731128401
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 5,2%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 4,6%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе торговался в широком диапазоне 95-100,4 и завершил торги в пятницу вблизи отметки 97,5.Рост индексов усилился в ходе подсчета голосов на выборах в США в среду, когда лидер республиканцев начал наращивать свой отрыв от кандидата от демократической партии. На следующий день, рынок акций, немного скорректировавшись, продолжил поступательный рост и в пятницу преодолел отметку в 2700 пунктов по индексу МосБиржи.Благоприятный для российского рынка акций внешний политический фон, возможный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, снижение без сюрприза ставки ФРС на 25 б.п. несколько отодвинули на второй план корпоративные события, однако на них стоит обратить внимание.Совет директоров "Фосагро" рекомендовал утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года — 249 рублей на акцию, доходность на акцию 4,8%. Дивиденд оказался больше ожиданий рынка, собрание акционеров назначено на 11 декабря, отсечка случится 22 декабря.Positive Technologies из лидеров роста сместился в отстающие, скорее из-за политики, а не опубликованной отчетности. Впрочем, ряд экспертов указывают на некоторое снижение отгрузок в III квартале на 5% год к году до 4,1 миллиарда рублей, при этом связывают это с усилением сезонности, смещением большей части продаж в IV квартале с сохранением равномерных инвестиций в усиление команды и развитие продуктов.Озон после публикации результатов в среду уверенно идет лучше рынка четвертый день подряд, хотя и в третьем квартале оборот маркетплейса и показал поступательное замедление до 50% г./г., однако баланс денежных средств увеличился на 66 миллиардов рублей за квартал и достиг 231 миллиарда рублей за счет притоков средств клиентов на депозиты банка.На следующей неделе мы ожидаем продолжение роста индекса акций к уровню 2750-2900, на общей волне позитива, стабильных ценах на нефть и устойчивости рубля.Повлиять на рынок на следующей неделе сможет отчетность Сбербанка, в которой нужно будет обратить внимание на динамику кредитования. Также 12 ноября выйдет ежемесячный обзор ОПЕК, где традиционно уделяется особое внимание развитию ситуации на мировом рынке и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+. 13 ноября будет опубликован краткосрочный прогноз Минэнерго США по рынкам нефти и газа. 14-го выйдет ежемесячный обзор МЭА, в котором агентство уточнит оценки мирового спроса и предложения нефти на 2024–2025 годы.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, мосбиржа
российский рынок акций, Мосбиржа
08:00 09.11.2024
 

Российский рынок акций продолжил поступательный рост

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 5,2%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 4,6%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе торговался в широком диапазоне 95-100,4 и завершил торги в пятницу вблизи отметки 97,5.
Рост индексов усилился в ходе подсчета голосов на выборах в США в среду, когда лидер республиканцев начал наращивать свой отрыв от кандидата от демократической партии. На следующий день, рынок акций, немного скорректировавшись, продолжил поступательный рост и в пятницу преодолел отметку в 2700 пунктов по индексу МосБиржи.
Благоприятный для российского рынка акций внешний политический фон, возможный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, снижение без сюрприза ставки ФРС на 25 б.п. несколько отодвинули на второй план корпоративные события, однако на них стоит обратить внимание.
Совет директоров "Фосагро" рекомендовал утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года — 249 рублей на акцию, доходность на акцию 4,8%. Дивиденд оказался больше ожиданий рынка, собрание акционеров назначено на 11 декабря, отсечка случится 22 декабря.
Positive Technologies из лидеров роста сместился в отстающие, скорее из-за политики, а не опубликованной отчетности. Впрочем, ряд экспертов указывают на некоторое снижение отгрузок в III квартале на 5% год к году до 4,1 миллиарда рублей, при этом связывают это с усилением сезонности, смещением большей части продаж в IV квартале с сохранением равномерных инвестиций в усиление команды и развитие продуктов.
Озон после публикации результатов в среду уверенно идет лучше рынка четвертый день подряд, хотя и в третьем квартале оборот маркетплейса и показал поступательное замедление до 50% г./г., однако баланс денежных средств увеличился на 66 миллиардов рублей за квартал и достиг 231 миллиарда рублей за счет притоков средств клиентов на депозиты банка.
На следующей неделе мы ожидаем продолжение роста индекса акций к уровню 2750-2900, на общей волне позитива, стабильных ценах на нефть и устойчивости рубля.
Повлиять на рынок на следующей неделе сможет отчетность Сбербанка, в которой нужно будет обратить внимание на динамику кредитования. Также 12 ноября выйдет ежемесячный обзор ОПЕК, где традиционно уделяется особое внимание развитию ситуации на мировом рынке и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+. 13 ноября будет опубликован краткосрочный прогноз Минэнерго США по рынкам нефти и газа. 14-го выйдет ежемесячный обзор МЭА, в котором агентство уточнит оценки мирового спроса и предложения нефти на 2024–2025 годы.
 
российский рынок акцийМосбиржа
 
 
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