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Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T19:05+0300
2024-11-09T19:05+0300
энергетика
мирный атом
атомная энергетика
россия
африка
руанда
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он также добавил, что уже подписано соглашение с Росатомом об открытии исследовательского центра в области ядерных технологий в африканской стране.
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мирный атом, атомная энергетика, россия, африка, руанда
Энергетика, мирный атом, атомная энергетика, РОССИЯ, АФРИКА, РУАНДА
19:05 09.11.2024
 
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома

Кобяков: Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома

© РИА Новости . Лев Носов | Перейти в медиабанкСимвол атома
Символ атома - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Лев Носов
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Он также добавил, что уже подписано соглашение с Росатомом об открытии исследовательского центра в области ядерных технологий в африканской стране.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран
19:03
 
Энергетикамирный атоматомная энергетикаРОССИЯАФРИКАРУАНДА
 
 
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