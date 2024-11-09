https://1prime.ru/20241109/ruanda-852708320.html
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T19:05+0300
2024-11-09T19:05+0300
2024-11-09T19:05+0300
энергетика
мирный атом
атомная энергетика
россия
африка
руанда
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_4588ada2b9321e0dd6ae4df8bc56d358.jpg
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он также добавил, что уже подписано соглашение с Росатомом об открытии исследовательского центра в области ядерных технологий в африканской стране.
https://1prime.ru/20241109/afrika-852708211.html
африка
руанда
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93ac019cceb7185afec456fe95c3eeca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный атом, атомная энергетика, россия, африка, руанда
Энергетика, мирный атом, атомная энергетика, РОССИЯ, АФРИКА, РУАНДА
Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома
Кобяков: Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома
СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Он также добавил, что уже подписано соглашение с Росатомом об открытии исследовательского центра в области ядерных технологий в африканской стране.
Россия увеличит долю расчетов с Африкой в валютах дружественных стран