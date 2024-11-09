https://1prime.ru/20241109/ruanda-852708320.html

Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома

Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома - 09.11.2024, ПРАЙМ

Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома

Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T19:05+0300

2024-11-09T19:05+0300

2024-11-09T19:05+0300

энергетика

мирный атом

атомная энергетика

россия

африка

руанда

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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия планирует сотрудничество с Руандой в сфере мирного атома, заявил советник президента РФ Антон Кобяков. "В части, касающейся сотрудничества с Руандой, хотел бы отметить, что мы планируем в том числе сотрудничество и в области развития мирного атома", - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он также добавил, что уже подписано соглашение с Росатомом об открытии исследовательского центра в области ядерных технологий в африканской стране.

https://1prime.ru/20241109/afrika-852708211.html

африка

руанда

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мирный атом, атомная энергетика, россия, африка, руанда