https://1prime.ru/20241109/shtaynmayer-852707862.html
"В ярости". Писатель рассказал о стычке со Штайнмайером из-за газопровода
"В ярости". Писатель рассказал о стычке со Штайнмайером из-за газопровода - 09.11.2024, ПРАЙМ
"В ярости". Писатель рассказал о стычке со Штайнмайером из-за газопровода
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потерял самообладание и допустил рукоприкладство, когда писатель Марко Мартин обвинил его в том, что тот в бытность... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T18:39+0300
2024-11-09T18:39+0300
2024-11-09T18:49+0300
энергетика
германия
штайнмайер
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потерял самообладание и допустил рукоприкладство, когда писатель Марко Мартин обвинил его в том, что тот в бытность главой МИД содействовал строительству российского газопровода "Северный поток — 2, рассказал сам Мартин изданию Bild.По его словам, инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. Писатель обратился к Штайнмайеру и стал утверждать, что проект строительства "Северного потока — 2", за который "хватались" СДПГ и ХДС, якобы посодействовал президенту России Владимиру Путину начать СВО. Мартин добавил, что Путин якобы рассчитывал на то, что немцы, "в остальном чемпионы мира по морализаторству, не дадут ускользнуть прибыльному бизнесу, независимо от того, Украина это или нет".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМартин рассказал, что президент в ярости бросился на него, и его с трудом удалось успокоить. "Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него", — отметил писатель.Во время выступления Мартина Штайнмайер, как утверждается, "тяжело дышал, играл желваками и явно подавлял эмоции", а затем он, по утверждению писателя, "потерял самообладание" и стукнул оппонента по голове, заявив, что он и "интеллектуалы" понятия не имеют, насколько трудна работа политиков.
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германия, штайнмайер
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, Штайнмайер
"В ярости". Писатель рассказал о стычке со Штайнмайером из-за газопровода
Bild: президент ФРГ ударил писателя за критику поддержки "Северного потока — 2"
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потерял самообладание и допустил рукоприкладство, когда писатель Марко Мартин обвинил его в том, что тот в бытность главой МИД содействовал строительству российского газопровода "Северный поток — 2, рассказал сам Мартин изданию Bild
.
По его словам, инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. Писатель обратился к Штайнмайеру и стал утверждать, что проект строительства "Северного потока — 2", за который "хватались" СДПГ и ХДС, якобы посодействовал президенту России Владимиру Путину начать СВО. Мартин добавил, что Путин якобы рассчитывал на то, что немцы, "в остальном чемпионы мира по морализаторству, не дадут ускользнуть прибыльному бизнесу, независимо от того, Украина это или нет".
Мартин рассказал, что президент в ярости бросился на него, и его с трудом удалось успокоить. "Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него", — отметил писатель.
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Во время выступления Мартина Штайнмайер, как утверждается, "тяжело дышал, играл желваками и явно подавлял эмоции", а затем он, по утверждению писателя, "потерял самообладание" и стукнул оппонента по голове, заявив, что он и "интеллектуалы" понятия не имеют, насколько трудна работа политиков.