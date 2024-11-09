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Россиян предупредили, о чем говорят большие скидки в "черную пятницу"

Россиян предупредили, о чем говорят большие скидки в "черную пятницу" - 09.11.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили, о чем говорят большие скидки в "черную пятницу"

Одним из ярких признаков мошенничества в дни распродаж являются слишком привлекательные цены на товары и скидки в 70-90% - такие предложения могут быть... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T08:40+0300

2024-11-09T08:40+0300

2024-11-09T08:40+0300

мошенничество

россия

"черная пятница"

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Одним из ярких признаков мошенничества в дни распродаж являются слишком привлекательные цены на товары и скидки в 70-90% - такие предложения могут быть приманкой к некачественным подделкам, восстановленным продуктам или товарам, у которых нет гарантии, рассказал РИА Новости эксперт по сетевым угрозам компании "Код безопасности" Константин Горбунов. В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени - Всемирный день шопинга "11.11" и так называемая "черная пятница". В России в этом году они пройдут уже в восьмой и одиннадцатый раз. Ноябрьская распродажа "11.11" состоится, соответственно, 11-го числа, а "черная пятница" начнется в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней. "Один из ярких маркеров мошенничества - подозрительные цены на популярные товары, когда ценовое предложение кажется слишком привлекательным - сумма дисконта составляет 70-90 процентов. Часто такие "предложения" выступают приманкой, чтобы привлечь покупателей к некачественным подделкам, восстановленным продуктам или товарам, у которых нет гарантии", - сказал Горбунов. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт советует ознакомиться с ценами на аналогичные товары в других популярных магазинах. Это сравнение позволит определить, реальна ли большая скидка. Еще одним признаком вероятного мошенничества может быть отсутствие контактной информации на сайте интернет-магазина, а также службы поддержки, инструментов отслеживания заказов, инструкций по обмену и возврату товаров. Если продавец не разместил соответствующую информацию, это может указывать на то, что он не намерен нести ответственность за свои услуги. Пользователя должны насторожить отсутствие отзывов и рецензий на товары. "Мошенники зачастую "накручивают" исключительно позитивные отзывы на своих сайтах, поэтому если покупатель видит товар с исключительно положительными мнениями, в которых нет даже намека на какую-то объективность, то это повод задуматься", - уточнил эксперт. Стоит также обращать внимание на адрес электронной почты, с которой приходит рассылка о распродаже. Мошенники обычно используют такую фишинговую схему - email-адрес, а также текст и оформление письма стараются сделать максимально похожими на оригинальные, мимикрируя под какой-либо бренд, но в самом письме будет находиться ссылка на фишинговый сайт. Если перейти по такой ссылке и ввести данные, то эта информация уйдет злоумышленникам. "Наконец, стоит помнить о безопасности при передаче платежных данных. Использование защищенных и известных платформ для онлайн-платежей - залог безопасности ваших финансов", - заключил Горбунов.

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россия, "черная пятница"