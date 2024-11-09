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Захарова: заявления главы ЕК, что СПГ из США дешевле, чем из РФ, - фейк
Захарова: заявления главы ЕК, что СПГ из США дешевле, чем из РФ, - фейк - 09.11.2024, ПРАЙМ
Захарова: заявления главы ЕК, что СПГ из США дешевле, чем из РФ, - фейк
Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что американский СПГ стоит дешевле российского, являются фейком и популизмом, заявила официальный... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T16:17+0300
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2024-11-09T16:17+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что американский СПГ стоит дешевле российского, являются фейком и популизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава ЕК фон дер Ляйен заявила на своей пресс-конференции, что предложит президенту США Дональду Трампу заменить сжиженный газ из России американским. По ее словам, Европа до сих пор покупает большой объем СПГ из России. Она заявила также, что американский СПГ стоит дешевле и позволит снизить цены на энергоносители. "Заявления главы Еврокомиссии - это чистой воды популизм. Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, примеры, когда американские поставщики поставляли бы энергоносители на рынок по каким-либо специальным ценам, неизвестны. "Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, и поставки российской или американской продукции тут не исключение. Фиксируем очередной фейк от Урсулы", - заключила Захарова.
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Энергетика, СПГ, ЕС, Еврокомиссия, Мария Захарова, МИД РФ, США, Газ, РОССИЯ
Захарова: заявления главы ЕК, что СПГ из США дешевле, чем из РФ, - фейк
Захарова назвала фейком заявления главы ЕК о том, что СПГ из США дешевле, чем из России
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что американский СПГ стоит дешевле российского, являются фейком и популизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава ЕК фон дер Ляйен заявила на своей пресс-конференции, что предложит президенту США Дональду Трампу заменить сжиженный газ из России американским. По ее словам, Европа до сих пор покупает большой объем СПГ из России. Она заявила также, что американский СПГ стоит дешевле и позволит снизить цены на энергоносители.
"Заявления главы Еврокомиссии - это чистой воды популизм. Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава ЕК хочет обсудить с Трампом поставки СПГ из США для замены газа РФ
По ее словам, примеры, когда американские поставщики поставляли бы энергоносители на рынок по каким-либо специальным ценам, неизвестны.
"Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, и поставки российской или американской продукции тут не исключение. Фиксируем очередной фейк от Урсулы", - заключила Захарова.