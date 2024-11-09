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Танзания хочет привлечь инвестиции из России в сельхоз и рыбхоз страны - 09.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Танзания хочет привлечь инвестиции из России в сельхоз и рыбхоз страны
Танзания хочет привлечь инвестиции из России в сельхоз и рыбхоз страны - 09.11.2024, ПРАЙМ
Танзания хочет привлечь инвестиции из России в сельхоз и рыбхоз страны
Танзания стремится привлечь российские инвестиции в сельскохозяйственную и рыбохозяйственную отрасли страны, сообщил председатель совета директоров... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T22:36+0300
2024-11-09T22:37+0300
экономика
африка
россия
танзания
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Танзания стремится привлечь российские инвестиции в сельскохозяйственную и рыбохозяйственную отрасли страны, сообщил председатель совета директоров инвестиционного центра Танзании Бинилит Махенге. "Во-первых, мы хотели бы привлечь инвесторов в сельское хозяйство... перерабатывающую промышленность, аквакультуру, рыбную промышленность", - сказал Махенге РИА Новости на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Собеседник агентства подчеркнул, что его страна также заинтересована в привлечении российских компаний для работы в ряде других отраслей страны, включая другие сферы морской экономики и туризм. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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африка, россия, танзания
Экономика, АФРИКА, РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ
22:36 09.11.2024 (обновлено: 22:37 09.11.2024)
 
Танзания хочет привлечь инвестиции из России в сельхоз и рыбхоз страны

Танзания предлагает России инвестировать в сельское и рыбное хозяйство страны

© Фото : Unsplash/Ray RuiТанзания
Танзания - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© Фото : Unsplash/Ray Rui
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Танзания стремится привлечь российские инвестиции в сельскохозяйственную и рыбохозяйственную отрасли страны, сообщил председатель совета директоров инвестиционного центра Танзании Бинилит Махенге.
"Во-первых, мы хотели бы привлечь инвесторов в сельское хозяйство... перерабатывающую промышленность, аквакультуру, рыбную промышленность", - сказал Махенге РИА Новости на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
Собеседник агентства подчеркнул, что его страна также заинтересована в привлечении российских компаний для работы в ряде других отраслей страны, включая другие сферы морской экономики и туризм.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
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