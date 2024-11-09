https://1prime.ru/20241109/tramp-852709993.html

СМИ узнало о планах Трампа внести разлад между Россией, КНР, КНДР и Ираном

СМИ узнало о планах Трампа внести разлад между Россией, КНР, КНДР и Ираном - 09.11.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о планах Трампа внести разлад между Россией, КНР, КНДР и Ираном

Победитель президентских выборов республиканец Дональд Трамп намерен разрушить углубляющиеся партнерские отношения между такими противниками США, как Китай,... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T23:16+0300

2024-11-09T23:16+0300

2024-11-09T23:16+0300

выборы в сша

сша

россия

китай

кндр

иран

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

ким чен ын

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Победитель президентских выборов республиканец Дональд Трамп намерен разрушить углубляющиеся партнерские отношения между такими противниками США, как Китай, Россия, Иран и КНДР, пишет Hill."У нас будут очень хорошие отношения, и у них есть причины любить нас, есть веские причины", — приводит издание слова Трампа, сказанные им во время своего предвыборного выступления в Аризоне в конце октября. Как отмечается, он имел в виду президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына "в контексте демонтажа их альянса".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Остается открытым вопрос, станет ли это эффективной политикой, учитывая импульсивный подход Трампа к глобальным отношениям и противоречивые взгляды его вероятных советников", — указывает издание.Кроме того, как отмечается в публикации, избранный президент настроен враждебно по отношению к европейским союзникам и НАТО, критикуя их за то, что они слишком полагаются на военную поддержку США,"Посмотрите, что наделали эти глупые люди. Они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим объединиться в группу. Это невозможно представить", — цитирует издание слова Трампа.

https://1prime.ru/20241109/tramp-852706160.html

сша

китай

кндр

иран

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сша, россия, китай, кндр, иран, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын