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СМИ узнало о планах Трампа внести разлад между Россией, КНР, КНДР и Ираном
СМИ узнало о планах Трампа внести разлад между Россией, КНР, КНДР и Ираном - 09.11.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о планах Трампа внести разлад между Россией, КНР, КНДР и Ираном
Победитель президентских выборов республиканец Дональд Трамп намерен разрушить углубляющиеся партнерские отношения между такими противниками США, как Китай,... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T23:16+0300
2024-11-09T23:16+0300
2024-11-09T23:16+0300
выборы в сша
сша
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кндр
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владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Победитель президентских выборов республиканец Дональд Трамп намерен разрушить углубляющиеся партнерские отношения между такими противниками США, как Китай, Россия, Иран и КНДР, пишет Hill."У нас будут очень хорошие отношения, и у них есть причины любить нас, есть веские причины", — приводит издание слова Трампа, сказанные им во время своего предвыборного выступления в Аризоне в конце октября. Как отмечается, он имел в виду президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына "в контексте демонтажа их альянса".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Остается открытым вопрос, станет ли это эффективной политикой, учитывая импульсивный подход Трампа к глобальным отношениям и противоречивые взгляды его вероятных советников", — указывает издание.Кроме того, как отмечается в публикации, избранный президент настроен враждебно по отношению к европейским союзникам и НАТО, критикуя их за то, что они слишком полагаются на военную поддержку США,"Посмотрите, что наделали эти глупые люди. Они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим объединиться в группу. Это невозможно представить", — цитирует издание слова Трампа.
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сша, россия, китай, кндр, иран, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын
Выборы в США, США, РОССИЯ, КИТАЙ, КНДР, ИРАН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
СМИ узнало о планах Трампа внести разлад между Россией, КНР, КНДР и Ираном
Thу Hill: Трамп намерен разрушить дружеский альянс Китая, России, Ирана и КНДР
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
Победитель президентских выборов республиканец Дональд Трамп намерен разрушить углубляющиеся партнерские отношения между такими противниками США, как Китай, Россия, Иран и КНДР, пишет Hill
.
"У нас будут очень хорошие отношения, и у них есть причины любить нас, есть веские причины", — приводит издание слова Трампа, сказанные им во время своего предвыборного выступления в Аризоне в конце октября. Как отмечается, он имел в виду президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына "в контексте демонтажа их альянса".
"Остается открытым вопрос, станет ли это эффективной политикой, учитывая импульсивный подход Трампа к глобальным отношениям и противоречивые взгляды его вероятных советников", — указывает издание.
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Кроме того, как отмечается в публикации, избранный президент настроен враждебно по отношению к европейским союзникам и НАТО, критикуя их за то, что они слишком полагаются на военную поддержку США,
"Посмотрите, что наделали эти глупые люди. Они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим объединиться в группу. Это невозможно представить", — цитирует издание слова Трампа.