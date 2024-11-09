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Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок российского топлива
Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок российского топлива - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок российского топлива
Вопрос поставок горючего топлива из РФ в ЦАР находится в проработке на уровне правительств двух стран, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T15:40+0300
2024-11-09T15:40+0300
2024-11-09T15:41+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вопрос поставок горючего топлива из РФ в ЦАР находится в проработке на уровне правительств двух стран, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк. Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры РФ и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива, он указал, что "вопрос по поставкам отечественного горючего топлива в ЦАР находится в проработке на уровне правительств наших стран". "Местная сторона рассчитывает, что поддержка России позволит стабилизировать ситуацию на центральноафриканском рынке", - сказал он. По его словам, "на данный момент дефицит ГСМ приводит к тому, что цены на топливо в ЦАР являются одними из самых высоких на всем континенте", - заключил он. В конце января посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости о том, что Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива. Полностью интервью временного поверенного в делах России в ЦАР читайте в 16.00 мск в субботу на www.ria.ru
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россия, цар, топливо
Энергетика, РОССИЯ, ЦАР, топливо
Россия и ЦАР прорабатывают вопрос поставок российского топлива
Правительства России и ЦАР прорабатывают вопрос поставок российского топлива
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вопрос поставок горючего топлива из РФ в ЦАР находится в проработке на уровне правительств двух стран, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк.
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры РФ и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива, он указал, что "вопрос по поставкам отечественного горючего топлива в ЦАР находится в проработке на уровне правительств наших стран".
"Местная сторона рассчитывает, что поддержка России позволит стабилизировать ситуацию на центральноафриканском рынке", - сказал он.
Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР
По его словам, "на данный момент дефицит ГСМ приводит к тому, что цены на топливо в ЦАР являются одними из самых высоких на всем континенте", - заключил он.
В конце января посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости о том, что Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива.
Полностью интервью временного поверенного в делах России в ЦАР читайте в 16.00 мск в субботу на www.ria.ru