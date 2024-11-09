https://1prime.ru/20241109/ukraina-852704342.html

СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине

СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине - 09.11.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине

Фаворит президентской гонки Дональд Трамп уже начал формирование нового курса США в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T10:19+0300

2024-11-09T10:19+0300

2024-11-09T10:19+0300

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки Дональд Трамп уже начал формирование нового курса США в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg."Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине", — сообщается в материале.В то же время, согласно статье, на Украине особо сильно ощущается изменение американской политики. Считается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже начинает проявлять активность для создания себе лучших условий на фоне ранних обещаний Трампа закончить конфликт в течение суток.Агентство пишет, от победы Трампа в президентской гонке выгоду извлечет скорее Израиль. Согласно материалу, Израиль получит больше свободы для нанесения удара по ядерной программе Ирана.

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852697974.html

украина

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский