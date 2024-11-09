https://1prime.ru/20241109/ukraina-852704342.html
СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине
СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине - 09.11.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине
Фаворит президентской гонки Дональд Трамп уже начал формирование нового курса США в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T10:19+0300
2024-11-09T10:19+0300
2024-11-09T10:19+0300
украина
сша
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки Дональд Трамп уже начал формирование нового курса США в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg."Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине", — сообщается в материале.В то же время, согласно статье, на Украине особо сильно ощущается изменение американской политики. Считается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже начинает проявлять активность для создания себе лучших условий на фоне ранних обещаний Трампа закончить конфликт в течение суток.Агентство пишет, от победы Трампа в президентской гонке выгоду извлечет скорее Израиль. Согласно материалу, Израиль получит больше свободы для нанесения удара по ядерной программе Ирана.
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852697974.html
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине
Bloomberg узнал, что Трамп начал менять курс по Украине и Израилю до инаугурации
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ.
Фаворит президентской гонки Дональд Трамп уже начал формирование нового курса США в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает
агентство Bloomberg.
"Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине", — сообщается в материале.
В то же время, согласно статье, на Украине особо сильно ощущается изменение американской политики. Считается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже начинает проявлять активность для создания себе лучших условий на фоне ранних обещаний Трампа закончить конфликт в течение суток.
Агентство пишет, от победы Трампа в президентской гонке выгоду извлечет скорее Израиль. Согласно материалу, Израиль получит больше свободы для нанесения удара по ядерной программе Ирана.
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