https://1prime.ru/20241109/ukraina-852704630.html
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины - 09.11.2024, ПРАЙМ
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что за... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T11:01+0300
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что за два дня до начала спецоперации он видел на столе у американского президента Джо Байдена папку с документами, в которых говорилось о гибели Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале."И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — задалась вопросом Захарова.Ранее Кулеба в беседе с "24 Каналом" сообщил, что в документах, которые он нашел у Байдена, было написано о гибели Украины. По его словам, с этим соглашались и американская разведка, и военные, и политические аналитики, и ЦРУ. Более того, украинский политик уточнил, что возможности предотвратить конфликт не было, и в этой связи Кулеба упрекнул Запад в том, что они практически ничего не сделали для того, чтобы усилить украинскую армию до начала российской спецоперации.Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, включают в себя признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу российского лидера.
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россия, украина, сша
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины
Захарова высмеяла слова Кулебы о документах по поводу гибели Украины
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что за два дня до начала спецоперации он видел на столе у американского президента Джо Байдена папку с документами, в которых говорилось о гибели Украины.
Об этом она написала в своем Telegram-канале
.
"И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — задалась вопросом Захарова.
Ранее Кулеба в беседе с "24 Каналом" сообщил, что в документах, которые он нашел у Байдена, было написано о гибели Украины. По его словам, с этим соглашались и американская разведка, и военные, и политические аналитики, и ЦРУ.
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Более того, украинский политик уточнил, что возможности предотвратить конфликт не было, и в этой связи Кулеба упрекнул Запад в том, что они практически ничего не сделали для того, чтобы усилить украинскую армию до начала российской спецоперации.
Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, включают в себя признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу российского лидера.