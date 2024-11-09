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Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины - 09.11.2024, ПРАЙМ
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что за... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T11:01+0300
2024-11-09T11:01+0300
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что за два дня до начала спецоперации он видел на столе у американского президента Джо Байдена папку с документами, в которых говорилось о гибели Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале."И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — задалась вопросом Захарова.Ранее Кулеба в беседе с "24 Каналом" сообщил, что в документах, которые он нашел у Байдена, было написано о гибели Украины. По его словам, с этим соглашались и американская разведка, и военные, и политические аналитики, и ЦРУ. Более того, украинский политик уточнил, что возможности предотвратить конфликт не было, и в этой связи Кулеба упрекнул Запад в том, что они практически ничего не сделали для того, чтобы усилить украинскую армию до начала российской спецоперации.Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, включают в себя признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу российского лидера.
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россия, украина, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, США
11:01 09.11.2024
 
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины

Захарова высмеяла слова Кулебы о документах по поводу гибели Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что за два дня до начала спецоперации он видел на столе у американского президента Джо Байдена папку с документами, в которых говорилось о гибели Украины.
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — задалась вопросом Захарова.
Ранее Кулеба в беседе с "24 Каналом" сообщил, что в документах, которые он нашел у Байдена, было написано о гибели Украины. По его словам, с этим соглашались и американская разведка, и военные, и политические аналитики, и ЦРУ.
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Более того, украинский политик уточнил, что возможности предотвратить конфликт не было, и в этой связи Кулеба упрекнул Запад в том, что они практически ничего не сделали для того, чтобы усилить украинскую армию до начала российской спецоперации.
Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин, включают в себя признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев отверг данную инициативу российского лидера.
 
РОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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