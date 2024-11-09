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СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа - 09.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа
СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа - 09.11.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа
Вашингтон намерен в ближайшие недели предоставить Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом сообщает издание Wall Street... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T14:27+0300
2024-11-09T14:56+0300
украина
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон намерен в ближайшие недели предоставить Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации.Согласно данным газеты, Пентагон направит на Украину более 500 перехватчиков для Patriot.Отмечается, что это вооружение будет поставлено на Украину в рамках последнего транша помощь перед возвращением в Белый дом новоизбранного президента Дональда Трампа.Тем не менее, в Пентагоне отметили, что ведомство располагает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые возможно передать Киеву.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20241109/zelenskiy-852704493.html
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украина, сша, военная помощь украине
УКРАИНА, США, военная помощь Украине
14:27 09.11.2024 (обновлено: 14:56 09.11.2024)
 
СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа

WSJ: США поставят Киеву боеприпасы к Patriot и NASAMS перед возвращением Трампа

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон намерен в ближайшие недели предоставить Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации.
Согласно данным газеты, Пентагон направит на Украину более 500 перехватчиков для Patriot.
Отмечается, что это вооружение будет поставлено на Украину в рамках последнего транша помощь перед возвращением в Белый дом новоизбранного президента Дональда Трампа.
Тем не менее, в Пентагоне отметили, что ведомство располагает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые возможно передать Киеву.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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УКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
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