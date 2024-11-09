https://1prime.ru/20241109/ukraina-852706003.html

СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа

СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа - 09.11.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа

Вашингтон намерен в ближайшие недели предоставить Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом сообщает издание Wall Street... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T14:27+0300

2024-11-09T14:27+0300

2024-11-09T14:56+0300

украина

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон намерен в ближайшие недели предоставить Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации.Согласно данным газеты, Пентагон направит на Украину более 500 перехватчиков для Patriot.Отмечается, что это вооружение будет поставлено на Украину в рамках последнего транша помощь перед возвращением в Белый дом новоизбранного президента Дональда Трампа.Тем не менее, в Пентагоне отметили, что ведомство располагает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые возможно передать Киеву.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241109/zelenskiy-852704493.html

украина

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украина, сша, военная помощь украине