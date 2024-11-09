https://1prime.ru/20241109/ukraina-852708894.html

Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен

Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен - 09.11.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что диалог между Владимиром Зеленским и победившем на выборах президента США республиканцем Дональдом... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T20:27+0300

2024-11-09T20:27+0300

2024-11-09T20:28+0300

выборы в сша

дональд трамп

сша

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что диалог между Владимиром Зеленским и победившем на выборах президента США республиканцем Дональдом Трампом уже налажен. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве."Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров", - подчеркнул Сибига.Как добавил министр, стороны договорились о том, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации встречи.Трамп, который уже занимал пост президента Соединенных Штатов после выборов 2016 года, выиграл выборы, состоявшиеся 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в стране, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис признала поражение, а глава Белого дома Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://1prime.ru/20241109/ukraina-852706003.html

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дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина