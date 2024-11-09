Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен - 09.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241109/ukraina-852708894.html
Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен
Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен - 09.11.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что диалог между Владимиром Зеленским и победившем на выборах президента США республиканцем Дональдом... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T20:27+0300
2024-11-09T20:28+0300
выборы в сша
дональд трамп
сша
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что диалог между Владимиром Зеленским и победившем на выборах президента США республиканцем Дональдом Трампом уже налажен. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве."Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров", - подчеркнул Сибига.Как добавил министр, стороны договорились о том, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации встречи.Трамп, который уже занимал пост президента Соединенных Штатов после выборов 2016 года, выиграл выборы, состоявшиеся 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в стране, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис признала поражение, а глава Белого дома Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://1prime.ru/20241109/ukraina-852706003.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина
Выборы в США, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, УКРАИНА
20:27 09.11.2024 (обновлено: 20:28 09.11.2024)
 
Глава МИД Украины: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен

Глава МИД Украины утверждает, что диалог между Зеленским и Трампом уже налажен

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что диалог между Владимиром Зеленским и победившем на выборах президента США республиканцем Дональдом Трампом уже налажен.
Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве.
"Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров", - подчеркнул Сибига.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
СМИ раскрыло, что США успеют сделать для Украины перед возвращением Трампа
14:27
Как добавил министр, стороны договорились о том, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации встречи.
Трамп, который уже занимал пост президента Соединенных Штатов после выборов 2016 года, выиграл выборы, состоявшиеся 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в стране, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис признала поражение, а глава Белого дома Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
Выборы в СШАДональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала