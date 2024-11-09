https://1prime.ru/20241109/vklady-852703799.html

В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам

В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам - 09.11.2024, ПРАЙМ

В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам

На текущий момент проценты по вкладам в российских банках максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу года эксперты прогнозируют новых рекордов,... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T09:06+0300

2024-11-09T09:06+0300

2024-11-09T09:07+0300

экономика

россия

ставки по вкладам

банк россии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. На текущий момент проценты по вкладам в российских банках максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу года эксперты прогнозируют новых рекордов, сообщает обозреватель РИА Новости.Так, согласно материалу, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и период высоких ставок стимулируют сберегательную активность россиян. Аналитики прогнозируют, что к концу текущего месяца максимальная ставка по депозитам второй раз за все время достигла 20,17 процента, в то время как в марте 2022 года этот показатель составлял 20,51 процента. Как сообщает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, в перспективе ставка еще может показывать рост. Предложения на рынке доходят уже 23 процентов, часто подобные проценты доступны только новым клиентам и предполагают ограниченный срок действия высокой ставки.

https://1prime.ru/20241109/stavki-852665865.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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