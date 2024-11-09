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В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам
В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам - 09.11.2024, ПРАЙМ
В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам
На текущий момент проценты по вкладам в российских банках максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу года эксперты прогнозируют новых рекордов,... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T09:06+0300
2024-11-09T09:06+0300
2024-11-09T09:07+0300
экономика
россия
ставки по вкладам
банк россии
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. На текущий момент проценты по вкладам в российских банках максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу года эксперты прогнозируют новых рекордов, сообщает обозреватель РИА Новости.Так, согласно материалу, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и период высоких ставок стимулируют сберегательную активность россиян. Аналитики прогнозируют, что к концу текущего месяца максимальная ставка по депозитам второй раз за все время достигла 20,17 процента, в то время как в марте 2022 года этот показатель составлял 20,51 процента. Как сообщает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, в перспективе ставка еще может показывать рост. Предложения на рынке доходят уже 23 процентов, часто подобные проценты доступны только новым клиентам и предполагают ограниченный срок действия высокой ставки.
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россия, ставки по вкладам, банк россии
Экономика, РОССИЯ, ставки по вкладам, Банк России
В России предсказали дальнейший рост ставок по вкладам
РИА Новости: финаналитики прогнозируют дальнейший рост ставок по депозитам
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ.
На текущий момент проценты по вкладам в российских банках максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу года эксперты прогнозируют новых рекордов, сообщает
обозреватель РИА Новости.
Так, согласно материалу, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и период высоких ставок стимулируют сберегательную активность россиян.
Аналитики прогнозируют, что к концу текущего месяца максимальная ставка по депозитам второй раз за все время достигла 20,17 процента, в то время как в марте 2022 года этот показатель составлял 20,51 процента.
Как сообщает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, в перспективе ставка еще может показывать рост. Предложения на рынке доходят уже 23 процентов, часто подобные проценты доступны только новым клиентам и предполагают ограниченный срок действия высокой ставки.
Горшочек, не вари. Банки начали снижать ставки по вкладам