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На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием - 09.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием
На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием - 09.11.2024, ПРАЙМ
На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием
Продолжение правления украинского лидера Владимира Зеленского является худшим сценарием для государства, подчеркнул покинувший Украину депутат Верховной рады... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T09:53+0300
2024-11-09T09:53+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Продолжение правления украинского лидера Владимира Зеленского является худшим сценарием для государства, подчеркнул покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Украинский парламентарий уточнил, что в стране необходимо провести выборы и начать переговорный процесс с Россией. Более того, по его словам, посредником в переговорах должны выступать Белоруссия, что, по словам Дмитрука, является лучшим сценарием.Депутат уточнил, что "на сегодняшний день, мы понимаем, что это невозможно и в сегодняшнем вопросе урегулирования на Украине будет участвовать уже огромное количество стран".Срок президентства Владимира Зеленского закончился 20 мая, но выборы нового президента были отменены по причине военного положения в стране.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:53 09.11.2024
 
На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием

В Раде призвали провести выборы на Украине и переговоры с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Продолжение правления украинского лидера Владимира Зеленского является худшим сценарием для государства, подчеркнул покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Украинский парламентарий уточнил, что в стране необходимо провести выборы и начать переговорный процесс с Россией. Более того, по его словам, посредником в переговорах должны выступать Белоруссия, что, по словам Дмитрука, является лучшим сценарием.
Депутат уточнил, что "на сегодняшний день, мы понимаем, что это невозможно и в сегодняшнем вопросе урегулирования на Украине будет участвовать уже огромное количество стран".
Срок президентства Владимира Зеленского закончился 20 мая, но выборы нового президента были отменены по причине военного положения в стране.
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РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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