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На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием

На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием - 09.11.2024, ПРАЙМ

На Украине назвали продолжение правления Зеленского худшим сценарием

Продолжение правления украинского лидера Владимира Зеленского является худшим сценарием для государства, подчеркнул покинувший Украину депутат Верховной рады... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T09:53+0300

2024-11-09T09:53+0300

2024-11-09T09:53+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Продолжение правления украинского лидера Владимира Зеленского является худшим сценарием для государства, подчеркнул покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Украинский парламентарий уточнил, что в стране необходимо провести выборы и начать переговорный процесс с Россией. Более того, по его словам, посредником в переговорах должны выступать Белоруссия, что, по словам Дмитрука, является лучшим сценарием.Депутат уточнил, что "на сегодняшний день, мы понимаем, что это невозможно и в сегодняшнем вопросе урегулирования на Украине будет участвовать уже огромное количество стран".Срок президентства Владимира Зеленского закончился 20 мая, но выборы нового президента были отменены по причине военного положения в стране.

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россия, украина, владимир зеленский