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На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии
На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии - 09.11.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии
После нервного поведения украинского лидера Владимира Зеленского в Венгрии западные государства поняли, что на него больше нельзя полагаться. Об этом рассказал... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T10:34+0300
2024-11-09T10:34+0300
2024-11-09T10:34+0300
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. После нервного поведения украинского лидера Владимира Зеленского в Венгрии западные государства поняли, что на него больше нельзя полагаться. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Это был провальный визит. <...> У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал", — отметил аналитик.В то же время Соскин уточнил, что Зеленский совершил визит в Будапешт для того, чтобы наладить отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном, который приобрел особое влияние благодаря председательству в Евросоюзе.Тем не менее, как подчеркнул аналитик, визит Зеленского вызвал ничто иное, как недовольство своим скандальным поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Будапештом.
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украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии
Соскин: визит Зеленского в Будапешт полностью провалился
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. После нервного поведения украинского лидера Владимира Зеленского в Венгрии западные государства поняли, что на него больше нельзя полагаться. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Это был провальный визит. <...> У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал", — отметил аналитик.
В то же время Соскин уточнил, что Зеленский совершил визит в Будапешт для того, чтобы наладить отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном, который приобрел особое влияние благодаря председательству в Евросоюзе.
Тем не менее, как подчеркнул аналитик, визит Зеленского вызвал ничто иное, как недовольство своим скандальным поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Будапештом.
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