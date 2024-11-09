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СМИ рассказало о буме на рынке съемного жилья в России
СМИ рассказало о буме на рынке съемного жилья в России - 09.11.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало о буме на рынке съемного жилья в России
На российском рынке съемного жилья наблюдается настоящий бум: за август текущего года интерес к аренде недвижимости увеличился на четверть, а стоимость аренды... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T12:07+0300
2024-11-09T12:07+0300
2024-11-09T13:03+0300
россия
недвижимость
аренда жилья
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке съемного жилья наблюдается настоящий бум: за август текущего года интерес к аренде недвижимости увеличился на четверть, а стоимость аренды выросла на 5-10 процентов. Об этом сообщает издание Лента.ру.Согласно данным газеты, в Москве арендная плата за однокомнатную квартиру достигает 100 тысяч рублей ежемесячно. Подобный рост интереса к аренде недвижимости обусловлен повышением ставок по кредитам, а также сокращением льготных ипотечных программ. Более того, положительно сказывается развитие туристической отрасли, а также возвращением работником с удаленной работы в офисы.В соответствии с данными издания, только у порядка 64 процентов россиян есть собственные квартиры. Из них 18 процентов уже получают доход от сдачи квартир в аренду, а 21 процент планирует приобрести недвижимость для последующей сдачи.Авторы пишут, что на столичном рынке съемных квартир превалируют "однушки" и "двушки". "Трешки" занимают лишь 17 процентов рынка.
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россия, недвижимость, аренда жилья
РОССИЯ, Недвижимость, аренда жилья
СМИ рассказало о буме на рынке съемного жилья в России
"Лента.ру": отмена льготной ипотеки спровоцировала бум на рынке съемного жилья
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ.
На российском рынке съемного жилья наблюдается настоящий бум: за август текущего года интерес к аренде недвижимости увеличился на четверть, а стоимость аренды выросла на 5-10 процентов. Об этом сообщает
издание Лента.ру.
Согласно данным газеты, в Москве арендная плата за однокомнатную квартиру достигает 100 тысяч рублей ежемесячно. Подобный рост интереса к аренде недвижимости обусловлен повышением ставок по кредитам, а также сокращением льготных ипотечных программ.
Эксперт спрогнозировал объем инвестиций в недвижимость в России
Более того, положительно сказывается развитие туристической отрасли, а также возвращением работником с удаленной работы в офисы.
В соответствии с данными издания, только у порядка 64 процентов россиян есть собственные квартиры. Из них 18 процентов уже получают доход от сдачи квартир в аренду, а 21 процент планирует приобрести недвижимость для последующей сдачи.
Авторы пишут, что на столичном рынке съемных квартир превалируют "однушки" и "двушки". "Трешки" занимают лишь 17 процентов рынка.