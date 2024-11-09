https://1prime.ru/20241109/zhale-852705162.html

СМИ рассказало о буме на рынке съемного жилья в России

СМИ рассказало о буме на рынке съемного жилья в России - 09.11.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказало о буме на рынке съемного жилья в России

На российском рынке съемного жилья наблюдается настоящий бум: за август текущего года интерес к аренде недвижимости увеличился на четверть, а стоимость аренды... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T12:07+0300

2024-11-09T12:07+0300

2024-11-09T13:03+0300

россия

недвижимость

аренда жилья

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке съемного жилья наблюдается настоящий бум: за август текущего года интерес к аренде недвижимости увеличился на четверть, а стоимость аренды выросла на 5-10 процентов. Об этом сообщает издание Лента.ру.Согласно данным газеты, в Москве арендная плата за однокомнатную квартиру достигает 100 тысяч рублей ежемесячно. Подобный рост интереса к аренде недвижимости обусловлен повышением ставок по кредитам, а также сокращением льготных ипотечных программ. Более того, положительно сказывается развитие туристической отрасли, а также возвращением работником с удаленной работы в офисы.В соответствии с данными издания, только у порядка 64 процентов россиян есть собственные квартиры. Из них 18 процентов уже получают доход от сдачи квартир в аренду, а 21 процент планирует приобрести недвижимость для последующей сдачи.Авторы пишут, что на столичном рынке съемных квартир превалируют "однушки" и "двушки". "Трешки" занимают лишь 17 процентов рынка.

https://1prime.ru/20241106/investitsii-852637123.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, аренда жилья