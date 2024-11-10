https://1prime.ru/20241110/administratsiya-852717556.html

Трамп формирует администрацию. На этот раз без "кровожадных монстров"

Трамп формирует администрацию. На этот раз без "кровожадных монстров" - 10.11.2024, ПРАЙМ

Трамп формирует администрацию. На этот раз без "кровожадных монстров"

Избранный 5 ноября американский президент Дональд Трамп намерен обойтись в своей новой администрации без Майка Помпео и Никки Хейли, сообщает издание Financial... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T17:09+0300

2024-11-10T17:09+0300

2024-11-10T17:11+0300

политика

дональд трамп

сша

администрация сша

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Избранный 5 ноября американский президент Дональд Трамп намерен обойтись в своей новой администрации без Майка Помпео и Никки Хейли, сообщает издание Financial Times.О своем решении не включать экс-госсекретаря, работавшего с Трампом в ходе его первого президентского срока, в новую администрацию республиканец сообщил в своем посте в соцсети Truth Social. Политик также подчеркнул, что Никки Хейли, выступившая на предвыборной гонке оппоненткой Трампа, тоже не войдет в состав органа.Кроме того, отметили в издании, оба политика критиковали республиканца в ходе президентских выборов. Свое же окружение, убеждены авторы, Трамп будет формировать исключительно из лояльных лиц, поддерживавших его на всем пути. Сообщается, что вероятным главой Пентагона станет конгрессмен от Флориды Майк Уолц.Читатели издания прокомментировали решения нового президента Штатов:John P.: "Я надеюсь, это не значит, что он нашел кого-то еще похуже и более сионистского, чем эти кровожадные монстры";Seneca24: "Прекрасно! Оставить без работы этих сионистов и разжигателей войн".Полный текст читайте на ИноСМИ

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дональд трамп, сша, администрация сша