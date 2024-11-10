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В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА

В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА - 10.11.2024, ПРАЙМ

В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА

В Москве введены временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиации. | 10.11.2024, ПРАЙМ

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происшествия

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москва

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Москве введены временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09.45 мск 10 ноября введены временные ограничения", - следует из заявления ведомства. Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.

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аэропорт, москва