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В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА
В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА
В Москве введены временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиации. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T10:29+0300
2024-11-10T10:29+0300
2024-11-10T10:30+0300
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Москве введены временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09.45 мск 10 ноября введены временные ограничения", - следует из заявления ведомства. Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.
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В Москве введены ограничения на работу аэропортов в связи с атакой БПЛА
Росавиация: временные ограничения на работу аэропорта Шереметьево введены в Москве
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Москве введены временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09.45 мск 10 ноября введены временные ограничения", - следует из заявления ведомства.
Сообщается, что экипажи, авиационные диспетчеры, а также службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности пассажиров.
В Москве сообщили об уничтожении БПЛА у черты города